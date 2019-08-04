私菸案藍指顧全大「菊」 府：回歸特勤條例

2019-08-04 18:31 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



總統府於2日晚間發聲明表示，特勤系統有其專業性，並有特勤條例的規範，強調未來「總統府秘書長不在特勤中心的指揮體系之中。」引發國民黨團質疑，總統府把私菸案全推給國安局，是在顧全大「菊」。對此，總統蔡英文於3日受訪回應，此聲明內容是根據《特勤條例》規定。

回歸《特勤條例》

總統府2日聲明：「國安局特勤中心、總統府侍衛室，及總統警衛室長年累積的

管理權界定不清問題，既然發生此次利用元首出訪涉嫌違法私菸案，總統府與國安局面對問題、解決問題，爾後回歸《特勤條例》宗旨，由國安局負責安全勤務的督導與輔導，總統府則依《組織法》辦理有關人事預算等一般行政庶務。」

「目前定調以內規方式處理，長遠來看，再以健全法制為目標。」國安局長邱國正2日於特勤中心召開記者會表示，在既定制度下，國安局未來將直接對總統府侍衛室督導，預算部分則由原單位（總統府）編列，因此沒有修法問題。蔡英文於3日受訪指出，此為她交付的任務，並強調「事權統一才能有效管理」。

藍：操盤手不能出事

依據《總統府組織法》第二條明定，總統府下設六個單位：第一局、第二局、第三局、機要室、侍衛室和公共事務室。國民黨立委費鴻泰於3日記者會質疑，侍衛室明明隸屬於總統府，如今出問題就切割給國安局，若下次發言單位公共事務室出問題，是否也要切割出去給行政院發言人室？

《總統府組織法》第九條：「 總統府置秘書長一人，特任，承總統之命，綜理總統府事務，並指揮、監督所屬職員。」費鴻泰表示，據法規，總統府秘書長陳菊需綜理全部「事務」，那究竟走私香菸是屬於事務？還是國安？顯然是事務。如果總統府事務都可以切給國安局，是否華航也可切割給國安局來監管？

「蔡英文怎麼可能讓陳菊出事？」國民黨立委林奕華砲轟，陳菊去年在九合一選舉大力輔選、今年黨內初選也沒有幫同為新潮流的賴清德，全力協助蔡英文連任。現在要讓總統府變成2020的競選總部，擔任操盤手，怎麼可能出事？

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