親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜競選起跑
柯文哲組新政黨
時代力量鬧分歧
特勤私菸案延燒
政治
軍事
綜合

泰國羽賽／瓦解4個冠軍點 周天成奪本季第2冠

私菸案藍指顧全大「菊」 府：回歸特勤條例

2019-08-04 18:31台灣醒報 記者張元融╱台北報導

總統府於2日晚間發聲明表示，特勤系統有其專業性，並有特勤條例的規範，強調未來「總統府秘書長不在特勤中心的指揮體系之中。」引發國民黨團質疑，總統府把私菸案全推給國安局，是在顧全大「菊」。對此，總統蔡英文於3日受訪回應，此聲明內容是根據《特勤條例》規定。

回歸《特勤條例》

總統府2日聲明：「國安局特勤中心、總統府侍衛室，及總統警衛室長年累積的

管理權界定不清問題，既然發生此次利用元首出訪涉嫌違法私菸案，總統府與國安局面對問題、解決問題，爾後回歸《特勤條例》宗旨，由國安局負責安全勤務的督導與輔導，總統府則依《組織法》辦理有關人事預算等一般行政庶務。」

「目前定調以內規方式處理，長遠來看，再以健全法制為目標。」國安局長邱國正2日於特勤中心召開記者會表示，在既定制度下，國安局未來將直接對總統府侍衛室督導，預算部分則由原單位（總統府）編列，因此沒有修法問題。蔡英文於3日受訪指出，此為她交付的任務，並強調「事權統一才能有效管理」。

藍：操盤手不能出事

依據《總統府組織法》第二條明定，總統府下設六個單位：第一局、第二局、第三局、機要室、侍衛室和公共事務室。國民黨立委費鴻泰於3日記者會質疑，侍衛室明明隸屬於總統府，如今出問題就切割給國安局，若下次發言單位公共事務室出問題，是否也要切割出去給行政院發言人室？

《總統府組織法》第九條：「 總統府置秘書長一人，特任，承總統之命，綜理總統府事務，並指揮、監督所屬職員。」費鴻泰表示，據法規，總統府秘書長陳菊需綜理全部「事務」，那究竟走私香菸是屬於事務？還是國安？顯然是事務。如果總統府事務都可以切給國安局，是否華航也可切割給國安局來監管？

「蔡英文怎麼可能讓陳菊出事？」國民黨立委林奕華砲轟，陳菊去年在九合一選舉大力輔選、今年黨內初選也沒有幫同為新潮流的賴清德，全力協助蔡英文連任。現在要讓總統府變成2020的競選總部，擔任操盤手，怎麼可能出事？

【更多精采內容，詳見

私菸走私國安局
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

私菸案風暴 國防部準備接收國安特勤「回軍」將領

2019-08-04 17:31

調查局與黃國昌交情 當年從她開始…

2019-08-04 00:27

私菸案 藍批蔡：為顧全大「菊」忙切割

2019-08-04 00:14

林佳龍：私菸案一切不能隱瞞 涉及長久共犯結構

2019-08-03 18:18

熱門文章

台視主播何庭歡 接任韓國瑜競選團隊發言人

2019-08-04 13:09

兩岸船艦擦 那一次最大條！對方亮刀再撞我巡防艇…

2019-08-04 06:16

王丹諷柯文哲組黨 孫大千：王丹直接加入民進黨好了

2019-08-04 08:55

韓、郭、柯起手式 詭譎！郭王見面談了2個多小時

2019-08-04 00:43

張善政不選2020轉挺韓國瑜？ 黃士修：十月公布答案

2019-08-04 07:52

糗！柯粉辦「你丟我撿」力抗柯黑 響應人數僅百來人

2019-08-04 10:58

韓粉3千人擠爆中壢興仁公園？魯明哲：3萬人也不外溢

2019-08-04 09:22

「先會王再晤柯P」郭參選路徑圖已現

2019-08-04 00:09

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top