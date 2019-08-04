私菸案 藍批蔡：為顧全大「菊」忙切割

國民黨立法院黨團日前記者會指控陳菊辦公室涉入私菸案。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

特勤人員涉嫌違法私菸案，國安局提出檢討報告後，未來國安局將直接督導總統府侍衛室、正副元首官邸警衛室。蔡英文昨天表示，這是她交付給國安局長邱國正的任務，她也支持邱國正看法，事權統一能有效指揮調度及管理。

但對於總統府與國安局相繼提出私菸案檢討報告及改進作法，但國民黨認為仍然疑點重重，昨立法院黨團表明不接受邱國正的調查報告，並譴責總統府「有事軍人幹、出事幹軍人」，要求蔡總統追究總統府祕書長陳菊在私菸案的政治責任。

私菸案爆發後，外界呼籲特勤中心、總統府侍衛室應「事權統一」。邱國正前天對外說明，將直接督導總統府侍衛室、正副元首官邸警衛室。蔡英文昨天出席「第十二屆崇越論文大賞頒獎典禮」後受訪，針對國安局直接督導侍衛室一事表示，這就是她交付給邱國正的任務，目的在維持特勤人員管理的制度、紀律，並檢討及改進。

蔡英文指出，邱國正昨天召開記者會前曾向她報告，而她也支持邱國正的看法，未來事權統一能有效指揮調度及管理。至於現任國防安全研究院董事長的馮世寬是否將接任邱的退輔會主委遺缺，她表示，若有確定的人選，行政院會對外發布。

但國民黨立委費鴻泰說，民進黨政府根本就是「有事軍人幹、出事幹軍人」，蔡總統為了顧全大「菊」，無視「總統府組織法」第二條規定，侍衛室出問題就切割由國安局負責，下次如果其他局處出事，蔡英文是否也要再切割出去，替陳菊撇清責任呢？

另一位國民黨立委林奕華則說，「總統府處務規程」第三條，明定侍衛室屬總統府的組織，第五條說明秘書長為總統府的首長，陳菊還會沒責任嗎？蔡總統極力保護陳菊，難道只因為她負責總統大選的操盤手嗎？