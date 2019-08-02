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華航誰下令開放無限訂購菸品？ 約談羅雅美、邱彰信

2019-08-02 00:03聯合報 記者張宏業王聖藜林孟潔／台北報導

華航前資深副總羅雅美（右）與空品處前副總邱彰信（左）因總統專機私菸案，昨遭檢調約...
華航前資深副總羅雅美（右）與空品處前副總邱彰信（左）因總統專機私菸案，昨遭檢調約談，兩人被移送北檢時不發一語。 記者蘇健忠／攝影
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誰是最後決策者 互推責任

台北地檢署偵辦國安特勤私菸案，為釐清華航是誰下令開放免稅菸品無限訂購，幫助特勤人員逃漏稅，昨天以被告身分約談華航前資深副總羅雅美、空品處前副總邱彰信等人，晚間移送台北地檢署複訊。據了解，對於誰是最後決策者，相關人員互推責任。

羅雅美是國安會前秘書長邱義仁機要，邱彰信是立委邱議瑩胞弟，兩人昨天深夜移送北檢，是否被強制處分，將牽動後續案情發展。

最快今約談董座謝世謙

據了解，華航董事長謝世謙昨天不在約談名單，但檢調鎖定的偵辦方向之一，是華膳空廚為何開放保稅倉庫放置未稅菸？未稅菸在進入保稅倉庫前，是否經過查驗課稅？檢調為釐清謝世謙有無刑事責任，最快今天約談。

據指出，羅雅美是蔡英文總統空軍一號專機「同慶」、「海洋民主」、「自由民主永續」之旅的專案負責人。蔡總統三次出訪友邦行程，全團各買四七八三條、六八一八條、一○○○九條免稅菸，與羅女「有關」的免稅菸總量為二萬一千六百一十條，檢調懷疑，羅女對菸品如何進出，應有認識或具某種程度的決定權。

查羅邱背後有無藏鏡人

檢調懷疑，此次蔡總統出訪侍衛室夾帶超過萬條私菸，「數量」超越歷來數字，華航高層是否承國安高層之意，要求華膳空廚人員配合寄貨、開放保稅倉庫倉門放行？羅雅美、邱彰信背後是否還有藏鏡人？在約談羅雅美、邱彰信後可望明朗。

調查局新北市調處日前大規模搜索華膳時，查扣到兩份關鍵文書資料，一是「保稅倉庫作業管理要點」，上面記載保稅倉庫三大功能，分別是進口貨物賣不出去要退運國外、繳稅貨品進課稅區、轉儲到其他保稅倉庫；二是「D7保稅倉相互轉儲報單文件」。

鎖定保稅倉庫貨品移轉

檢調過濾資料分析後，將偵辦方向鎖定在「轉儲到其他保稅倉庫」上面，原因是侍衛室少校吳宗憲向華航預訂近萬條菸品後，華膳空廚先向其他保稅倉庫購買菸品，再用D7報單將菸品轉入華膳空廚保稅倉庫，保稅倉庫貨品之間的移轉，是否算境外行為？有無需要課稅？是檢調這兩天密集約談華航空品處協理于堯等人的重點。于堯昨已改列圖利罪被告，五十萬元交保。

據調查，華膳空廚並無菸品進口許可執照，吳宗憲預訂的近萬條菸品未裝機出口，沒有在境外交付，而是利用「機邊交貨」漏洞規避海關查驗課稅，華航恐涉及協助走私菸品、幫助逃漏稅等刑責。

一般旅客出國攜帶香菸回台，第一條免稅、第二至第五條要補稅，超過五條除非有菸商許可執照，才可以進口，否則海關要沒入並予以罰鍰，另違反菸酒管理條例。

私菸走私國安局邱議瑩羅雅美逃漏稅海關華航
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