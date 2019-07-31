私菸案調查官曾因「男女不正常關係」遭懲處 個人私德引議

2019-07-31 16:54 聯合新聞網 綜合報導



私菸案爆發後，各種訊息滿天飛。圖為藏放菸的免稅品倉庫。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

自22日私菸案爆發以來，接連幾天都有新進展，而承辦案件的新北市調處新店站調查官徐安毅亦遭起底私德醜聞。徐安毅曾偵辦鴻海高層的集體收賄案，而被視為情治界的明日之星，但後來因陷入外遇與性騷擾案而遭受懲處，個人私德備受爭議。

據《周刊王》報導，徐安毅自展抱調查班第39期結訓以來，曾任新北市調處的淡海站組長、雙和站組長，現則為新店站新瑞組組長。在2014年偵辦鴻海集團高層幹部的集體收賄案時，被表揚為模範公務員，沒想到在2017年擔任新店站組長期間，與宋姓女同僚過往甚密，讓正妻大動肝火、衝至辦公室宣示主權。

當時，徐妻到辦公室指責老公與未婚但死會的宋女有「不正常男女關係」，驚動在場值班的劉姓調查官，才讓徐安毅的外遇醜聞傳開。後來徐安毅又遭檢舉信指射，稱他借職務之便，帶實習的女學員外出應酬，於酒後碰觸女學員的肩膀跟背部，雖然女學員表示「沒有感覺不舒服」，因此性騷案不予成立，案件在媒體曝光後，徐安毅形象瞬間轉黑。

據悉，徐安毅因帶女學員應酬至凌晨，依「違反紀律、工作措施失當及言行失檢」懲處，且法務部調查局公共事務室已證實，徐安毅曾因涉及男女不正常關係，而被懲處。