總統府開記者會自清 律師：恐誘導串證

2019-07-30 20:08 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



律師葉慶元於30日接受本報專訪說：「總統府公布菸案行政調查結果，恐有指導檢方辦案與誘導串證之嫌！」（photo by葉慶元臉書） 分享 facebook 「總統府公布私菸案行政調查結果，恐有指導檢方辦案與誘導串證之嫌！」律師葉慶元30日接受本報專訪表示，既然私菸案還在司法調查當中，總統府就不宜再對外公佈「調查進度」，引導調查人員辦案方向。他認為，政府單位應尊重檢方職權，偵查中之案件就不得再自行對外放話，若有資料可逕交檢方；否則就有誘導串證之嫌。

此時不宜對外發言

曾任北市府法規委員會主委的葉慶元說，通常正在調查階段的司法案件，檢察官都會告訴相關人員：「請你出去後，不要對媒體發言。」而府方現在正在做的事，就是「拿著總統府公器，向媒體發新聞稿」，這不就是在告知其他尚未被傳喚的被告：「目前我們被查到這裡了，請大家盡量串供」，而誘導串證嗎？

至於總統府此舉可否解釋為「因國人急於瞭解最新案情，總統府是好意提供進度，讓民眾安心？」葉慶元表示，按慣例還是得由地檢署公布，檢方會自行評估偵查進度，適度向媒體公開，且總統府侍衛室也是被調查機關，本身即不適合對外發言。所以，總統府行政調查階段性結果出爐後，最好的處理方式就是直接將資料移交給檢方。

自己怎能說「未涉案」

葉慶元指出，行政機關雖有內部調查權限，但在檢調單位已介入的情況下，當然是以檢方優先。至於，總統府發言人黃重諺表示調查結果「無政務、機要人員涉案」，他則認為，由一個被調查的機關自己說沒涉案，應無公信力。

葉慶元強調，現階段事實都尚未被釐清，府方應尊重檢調偵查權限，而非劃一條線，告訴檢調「哪些人沒涉案」。他反問，若是後來發現有此名單外的人員、政務或機要涉案，總統府又該如何負責？

「近萬條的香菸，數量如此龐大，政務、機要居然無一人知情，這是巨大的統治危機。」葉慶元說，總之，總統府一再召開記者會自清，明顯是想切割責任，以免傷及總統選情。經總統指示，總統府會同國安會、國安局各 由政風單位於本月23日組成專案小組，

蔡英文於23日會同國安會、國安局，指示由政風單位組成專案小組展開內部行政調查。30日為總統府第3度為私菸案召開記者會，第1次為24日，宣佈由退輔會主委邱國正接任新國安局長；第2次為26日，說明維安人員長期藉由出訪，超量訂購免稅菸品案件的調查進度。

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