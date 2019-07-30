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私菸破千成常態 林佳龍：查2014年6月轉折點

2019-07-30 00:14聯合報 記者曹悅華游振昇／連線報導

交通部長林佳龍昨天在台中受訪說，華航私菸案一定要辦到真相大白。記者游振昇／攝影
交通部長林佳龍昨天在台中受訪說，華航私菸案一定要辦到真相大白。記者游振昇／攝影
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華航前後公布兩波總統專機訂購免稅菸數量的資料，但交通部長林佳龍昨拋出疑問，指解讀華航資料發現，二〇一四年六月是關鍵轉折點，菸品數量破千條開始成常態，「究竟發生什麼事，是真的只有菸稅的因素？還有沒有其他不為人知的原因？」要求華航續查其中的關鍵。

林佳龍昨在台中視察鐵路舊山線復駛計畫受訪說，目前只查菸品的種類和數量，他認為後續還應追查有無其他免稅品，利用同樣管道進來。林強調，案發第三天，華航當時跟他說因為電腦系統轉化問題資料找不到，現在卻可查出並公布，他必須說，只要有心就可解決。

馬辦：快釐清真相 別急扯前朝

林佳龍指二〇一四年六月以後，菸品數量破千條成為常態。當時正是前總統馬英九任內，馬英九辦公室對此表示，社會大眾都想了解本案真相，希望民進黨政府及檢調盡快釐清， 不要急著牽扯前朝、模糊焦點。

根據華航已公布的十四年來資料，二〇〇六年至二〇〇九年專機訂購免稅菸數量最多僅七一九條，二〇一〇年馬政府「久博專案」才首度破千。之後銷售數量起伏不定，至二〇一四年六月後，才呈現破千條的常態趨勢。

林佳龍昨表示，華航公布的廿六次總統專機運送，在二○一○年數量突然暴增、二○一四年又快速上升，他已要求華航繼續查，查明當時是誰決定、在哪裡交貨。

林佳龍昨刻意點出二〇一四年六月後的時間點，也引發外界揣測。對此，交通部說，部長是綜合華航兩次公布的數字，從中發現部分值得關注的問題。

至於遭林佳龍點名的華航，昨僅以「本公司持續調查」回應，但今早曾執行過多次專機任務的華航公共關係室協理林恒杉等三人，卻要上廣播節目大談「你所不知道的總統專機」。

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