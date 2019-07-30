誰買菸？張恒嘉這麼說…北檢2路追查藏鏡人

2019-07-30 00:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ／台北報導



台北地檢署昨提訊少校張恒嘉，釐清國安私菸案案情。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

檢調偵辦總統府侍衛室走私洋菸案，案情有擴大趨勢，除加派檢察官調查，昨天提訊被羈押的少校張恒嘉，發現他的供詞與另名被羈押少校吳宗憲供詞相近，均稱「上級交辦、沒有私購」；檢調認為兩人聽命於侍衛室同一軍令指揮系統，此系統疑與華航高層多所通聯，不排除傳訊前侍衛長張捷查明。

誰核准派車？不排除傳訊張捷

檢調單位除了要了解巨量私菸買受人是誰、未稅菸下訂的窗口為何、訂購相關過程為何，還要釐清載貨的五部車輛如何調度？據指出，根據總統府侍衛室的分層負責規定，總統出巡費用的核定人為總統府秘書長，但人員與車輛通行證申請的核定權為侍衛長，因此，請前侍衛長協助調查為必要的偵查手段。

華航誰授意？追查高層影武者

另外，華航地勤又如何配合？吳宗憲、張恒嘉雖指名華航聯絡窗口為空品處組長黃川禎，黃也被依貪汙罪查辦，但華航內部由誰授意黃川禎發貨還不明朗。檢調認為通關帶一條菸免稅的「違法性認識」，華航、華膳空廚不可能不知，萬條私菸闖關的每一關卡用印者，都有刑事責任要追究，檢方也正釐清當天是華航哪位高層數度通令「放行」。

檢調啟動偵辦私菸案逾一周，跡證顯示「華航聽命於國安人員」結構大致釐清；法律究責上，國安特勤人員至少背負教唆犯罪、運輸走私的責任，華航是被動配合；換句話說，國安特勤的可歸責性應大於華航，不過，司法實務上國安特勤與華航是共犯，共犯間的刑責相同。

走私菸案情擴大，由於需查證範圍過大，北檢決定加派一組檢察官參與查察。目前「新編制」是由二名主任檢察官各帶三名檢察官協同偵查，一組追查侍衛室藏鏡人，另一組追查華航內高層影武者。