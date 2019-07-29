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韓國瑜副手是誰？ 她點名這3人都是好人選

《人生消極掰》：如果自知死期，你會如何面對？

國安特勤涉走私 前國安會秘書長胡為真：匪夷所思

2019-07-29 19:38台灣醒報 記者張元融╱台北報導

「新聞標題『國安局淪為走私局』是誤用！」前國安會秘書長、前國安局副局長胡為真接受本報專訪指出，國安局的主要任務為統合國家情報，責任重大。胡為真感慨，蔡政府行政人員看上頭作風行事，愈做愈大膽，實在令人匪夷所思。

侍衛室上行下效

曾於1993至1999年擔任國安局副局長的胡為真感慨道，他於2010年至2012年擔任國安會秘書長期間，從未耳聞過這類事情，對於整件事情最大感想是4個字，「匪夷所思！」

「華航本身已綠化，大開吳宗憲等人超買菸品方便之門。」胡為真認為，民進黨挾著國會多數與行政權優勢，行事愈來愈膽大妄為、不計後果，以致於轄下的行政人員，敢看上頭作風依樣畫葫蘆。

特勤指揮系統

「出特勤」是軍警單位對總統、副總統、正副總統候選人等，特種警衛勤務的簡稱。胡為真表示，國安局長在編制上，身兼「國安局特勤中心指揮官」，但主責總統維安的單位，有時是歸總統府秘書長管轄的總統府侍衛室。

胡為真表示，侍衛長身兼特勤中心副指揮官，依「總統與國安局」關係的親疏而定。歷代侍衛室的權力都在浮動，比方說，李登輝總統時期，國安局與總統走得近，侍衛長的權力就比較大。

彭勝竹負政治責任

依《特種勤務條例》，當特勤任務生效時，軍警單位統一由國安局指揮。胡為真澄清，國安局的主要任務是「綜合掌控國際、國內與大陸的情資」，並非指揮軍警維安的特種勤務。外界日前稱「國安局淪為走私局」等，讓他感到有失公允。

至於，前國安局長彭勝竹火速請辭，並未公開釐清此案的責任歸屬，是否形塑「國安局走私菸」的形象？胡為真強調，國安局長下台是負「政治責任」。他坦言，彭勝竹未妥善說明職權歸屬，確實引發國安局退休人員的不滿。

胡為真語重心長地強調，國安局是維護國家安全最重要的單位之一，過去為國家安全的維護立了無數功績，裏面都是為國家奉獻了一輩子的無名英雄，絕不容外界加以小看或侮辱！

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