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港澳辦記者會 港媒不滿衝台前「堵」人要明確回答

菸品走私案 北檢多名檢察官外出密訊

2019-07-29 18:06中央社 台北29日電

台北地檢署偵辦菸品走私案，多名檢察官今天下午帶著檢察事務官，外出前往秘密地點傳喚相關人員。至於約談對象是團購者或華航、國安局人員，北檢不願說明。

蘋果日報報導，台北地檢署偵辦菸品走私案，4名檢察官帶著書記官今天下午避開媒體，從法務部大門外出到其他處所，密訊涉案的團購人員。

面對媒體詢問，北檢以偵查不公開為由，不願回應。

據了解，檢方密訊的地點，並非位於博愛路的第三辦公室及前特偵組所在的第五辦公室，確定的偵訊地點及對象，辦案人員均不願透露，但訊問後將不會帶回北檢。

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