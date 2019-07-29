菸品走私案 北檢向國安局調閱資料

2019-07-29 16:26 中央社 台北29日電



檢調偵辦菸品走私案，今天提訊在押的國安局人員張恒嘉，釐清過去出訪採購菸品細節，訊後還押台北看守所。北檢也發函國安局，調閱人事調派、編制等與本案相關資料。

檢調偵辦私菸案，22日與海關在桃園機場查獲196箱共9800條走私菸品及多項證物，並約談國安局人員吳宗憲、張恒嘉、押車官、司機等10人。檢察官複訊後聲押吳、張獲准，其餘8人交保。

專案小組24日約談華航空品處小組長黃川禎，釐清菸品訂購細節，檢察官訊後諭令黃男新台幣20萬元交保。專案人員25日大舉搜索華航空品處、公關室、華膳空廚辦公室、保稅倉庫等地，扣得數十箱報表、清單。

檢調週六、日過濾被告供詞、查扣卷證，並召開多次專案會議後，規劃自本週起擴大約談相關人員。另外，華航董事長謝世謙、資深副總經理羅雅美、空品部副總邱彰信日前被告發瀆職等罪，專案小組也不排除約談3人說明。

專案小組辦案方向，除了鎖定此次菸品採購是否涉及不法，並向前追溯過去總統出訪時菸品採購過程。由於部分出訪距今已有段時間，是否能查到不法，仍有待過濾查扣的證據。專案小組的辦案原則為「證據到哪裡就辦到哪裡」。

檢察官上午提訊在押的張恒嘉，釐清他所參與菸品走私細節，中午還押台北看守所。檢察官也發函國安局等單位，調閱人事調派、編制等與本案相關資料。