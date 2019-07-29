私菸案陳菊不應神隱 國民黨團批切割

2019-07-29 15:07 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



立院國民黨團於28日「總統干預司法，走私硬拗超買」砲轟，總統府將走私定調為超買，是在對偵辦單位下指導棋。（photo by網路截圖） 分享 facebook 「總統府秘書長陳菊踹共！」立院國民黨團於28日「總統干預司法，走私硬拗超買」記者會指出，總統蔡英文將走私定調為超買，是在對北檢「下指導棋」。國民黨團總召曾銘宗表示，行政長官應自行廻避，不宜在偵辦中指指點點，才能讓檢調有更大的偵辦空間。

府方恐干預辦案

「蔡政府應將干預司法的髒手拿開！」曾銘宗指出，台北地檢署以「貪污重罪」（貪污治罪條例）裁定收押吳宗憲、張恒嘉，總統蔡英文卻定調為「超買」，不但打臉檢調的偵辦作為，也有「指導檢調辦案方向、干預司法」之嫌。

針對總統府發言人黃重諺於26日表示「據總統府內部調查，無總統府與國安會政務機要人員涉案，」國民黨團書記長吳志揚質疑，這句話憑什麼由總統府來說？有無涉案應由檢調單位判定。總統府應該靜待司法調查，不該亂切割，否則就是在設停損點、下指導棋。

雙元引導都應負責

吳志揚表示，就法制而言，總統府祕書長最大，這次走私車輛與涉案人員的主管皆為陳菊，但她卻持續神隱，難道她不需要出來講話？為何是蔡英文出來講話，還幫陳菊擋3次子彈？

立委賴士葆說，國安局不應該以「吳宗憲等人已借調至永和侍衛室」為由切割，他強調這是「雙元引導」的概念，如同警政署派員至各縣市當警政局長，當侍衛室出包時，總統府須負「管理不善」之責、國安局須負「督導不周」之責。

「蔡政府執政，官民差別待遇大！」曾銘宗也指出，一般民眾從國外帶菸入境，第1條免稅，第2至5條須補稅，超過5條即為「走私」。如果蔡政府侍衛室官員可耍特權，為何老百姓不可？此事一出，要海關如何查緝走私菸？

批限制言論自由

「民進黨的危機處理，就是充分運用綠色恐怖。」吳志揚表示，民進黨發現私菸案會衝擊選情後，開始利用假新聞限制言論自由。日前有位網友在社群網站上張貼陳菊跑行程照片，只因為一句話懷疑陳菊後方人士是私菸案中吳宗憲的言論，遭送地方法院，依社維法裁處散播不實言論裁處，網路鄉民難道不能懷疑她嗎？

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