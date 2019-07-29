親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
特勤私菸案延燒
政治
軍事
綜合

中共港澳辦表態：堅決支持林鄭月娥與警方嚴正執法

林書豪落淚自白影片 在美國發酵引起討論

私菸案陳菊不應神隱 國民黨團批切割

2019-07-29 15:07台灣醒報 記者張元融╱台北報導

立院國民黨團於28日「總統干預司法，走私硬拗超買」砲轟，總統府將走私定調為超買，...
立院國民黨團於28日「總統干預司法，走私硬拗超買」砲轟，總統府將走私定調為超買，是在對偵辦單位下指導棋。（photo by網路截圖）
分享
「總統府秘書長陳菊踹共！」立院國民黨團於28日「總統干預司法，走私硬拗超買」記者會指出，總統蔡英文將走私定調為超買，是在對北檢「下指導棋」。國民黨團總召曾銘宗表示，行政長官應自行廻避，不宜在偵辦中指指點點，才能讓檢調有更大的偵辦空間。

府方恐干預辦案

「蔡政府應將干預司法的髒手拿開！」曾銘宗指出，台北地檢署以「貪污重罪」（貪污治罪條例）裁定收押吳宗憲、張恒嘉，總統蔡英文卻定調為「超買」，不但打臉檢調的偵辦作為，也有「指導檢調辦案方向、干預司法」之嫌。

針對總統府發言人黃重諺於26日表示「據總統府內部調查，無總統府與國安會政務機要人員涉案，」國民黨團書記長吳志揚質疑，這句話憑什麼由總統府來說？有無涉案應由檢調單位判定。總統府應該靜待司法調查，不該亂切割，否則就是在設停損點、下指導棋。

雙元引導都應負責

吳志揚表示，就法制而言，總統府祕書長最大，這次走私車輛與涉案人員的主管皆為陳菊，但她卻持續神隱，難道她不需要出來講話？為何是蔡英文出來講話，還幫陳菊擋3次子彈？

立委賴士葆說，國安局不應該以「吳宗憲等人已借調至永和侍衛室」為由切割，他強調這是「雙元引導」的概念，如同警政署派員至各縣市當警政局長，當侍衛室出包時，總統府須負「管理不善」之責、國安局須負「督導不周」之責。

「蔡政府執政，官民差別待遇大！」曾銘宗也指出，一般民眾從國外帶菸入境，第1條免稅，第2至5條須補稅，超過5條即為「走私」。如果蔡政府侍衛室官員可耍特權，為何老百姓不可？此事一出，要海關如何查緝走私菸

批限制言論自由

「民進黨的危機處理，就是充分運用綠色恐怖。」吳志揚表示，民進黨發現私菸案會衝擊選情後，開始利用假新聞限制言論自由。日前有位網友在社群網站上張貼陳菊跑行程照片，只因為一句話懷疑陳菊後方人士是私菸案中吳宗憲的言論，遭送地方法院，依社維法裁處散播不實言論裁處，網路鄉民難道不能懷疑她嗎？

【更多精采內容，詳見

私菸走私國安局陳菊

相關新聞

走私菸讓小英致命？羅友志：金錢跟香菸殺傷力不一樣

2019-07-29 14:33

徐永明：私菸案應查到底 證明藍綠不是一樣爛

2019-07-29 13:18

大學生問吳宗憲火速辦 羅智強：蘇啟誠案卻永遠辦不出來

2019-07-29 12:40

蔡英文私菸一度說超買 黃國昌：不知誰給的餿主意

2019-07-29 12:29

走私菸風暴第8天 陳菊露面：我不是會逃避責任的人

2019-07-29 15:25

府反批藍干預司法

2019-07-29 14:21

私菸案 藍委點名陳菊踹共

2019-07-29 14:21

影／私菸案 林佳龍要查關鍵的2014年

2019-07-29 14:21

私菸案大規模約談 比對帳戶、團購單

2019-07-29 14:11

國安私菸風暴後 蔡英文雲林視察新侍衛長陪同

2019-07-29 13:45

藍緊咬蔡英文干預 府：對司法的尊重不是說說而已

2019-07-29 12:35

私菸案超買說惹議 李艷秋好奇：小英要怎麼選下去？

2019-07-29 11:20

走私菸風暴 柯文哲：這是國家轉型正義要面對的問題

2019-07-29 11:18

私菸案延燒 檢察總長江惠民承諾偵辦無上限

2019-07-29 11:16

影／林佳龍對華航：本來非常不滿 現在沒有那麼不滿

2019-07-29 10:59

藍委要求檢察總長辦私菸「快狠準」 不設上限

2019-07-29 10:47

菸品走私案 北檢提訊張恒嘉

2019-07-29 10:46

私菸案延燒 為免曝光檢調不排除運用舊特偵組訊問

2019-07-29 10:08

私菸案未釐清 國民黨點名蔡英文、陳菊「自行迴避」

2019-07-29 09:59

談國安局私菸案 王金平：政府要查清楚給人民交代

2019-07-29 09:31

華航專機免稅菸資料追溯至2006年 林佳龍要求續追查

2019-07-29 09:28

【重磅快評】私菸案風波陳菊神隱 蔡英文的歉意很空心

2019-07-29 09:17

免稅菸銷售破千成常態 林佳龍要華航查出關鍵這一年

2019-07-29 08:11

私菸案今起大規模約談 特殊人士將另覓地點秘密偵訊

2019-07-29 07:13

柯文哲談私菸案：嚴辦下去將是大屠殺

2019-07-29 00:18

私菸案將從扁馬時代查起 檢調今起大規模約談

2019-07-29 00:12

華航再公布免稅菸訂購 追溯至扁政府時期…

2019-07-28 23:59

特勤私菸案發一周 北檢下波有可能約談華航高層

2019-07-28 23:36

黃子哲：走私洋菸還有貓膩 陳建仁兩次出訪應一併公布

2019-07-28 21:46

菸商搶單付「上架費」？ 華航：依使用者付費提供通路販售

2019-07-28 20:39

解讀14年來私菸案數據！菸捐稅一漲 隔年就爆買

2019-07-28 18:57

蔡英文出訪免稅菸占6成3 藍營酸民進黨清廉改革都假的

2019-07-28 18:08

蔡其昌當著國安局人員的面 違法私菸毫不留情辦到底

2019-07-28 18:00

【重磅快評】「蔡英文道歉，陳菊嗆告」的正義

2019-07-28 14:58

華航再公布16筆專機免稅菸資料 追溯至2006年

2019-07-28 14:34

總統府新侍衛長 鍾樹明中將接任

2019-07-28 14:06
看更多

熱門文章

韓國瑜民調跌會上演換柱2.0？黃暐瀚：不會換原因有三

2019-07-29 10:34

聯合報民調／藍綠對決韓蔡平手 三強爭霸韓暫領先

2019-07-29 00:30

7家媒體最新民調比較 韓國瑜暫時領先

2019-07-29 11:38

台鐵捷運化惹人怨 林佳龍要出手了

2019-07-29 05:00

看遍30年兩岸過往 他點評4位總統的「左顧右盼」

2019-07-29 08:00

免稅菸銷售破千成常態 林佳龍要華航查出關鍵這一年

2019-07-29 08:11

卓榮泰批韓國瑜 孫大千列五個神邏輯

2019-07-29 08:11

【重磅快評】私菸案風波陳菊神隱 蔡英文的歉意很空心

2019-07-29 09:17

蔡英文出訪免稅菸占6成3 藍營酸民進黨清廉改革都假的

2019-07-28 18:08

影／現場很瘋狂 韓國瑜首度到台東韓粉擠爆

2019-07-28 20:28

解讀14年來私菸案數據！菸捐稅一漲 隔年就爆買

2019-07-28 18:57

聯合報民調／柯若參選 將挖走近三成英粉

2019-07-29 00:22

私菸案超買說惹議 李艷秋好奇：小英要怎麼選下去？

2019-07-29 11:20

獨／救台鐵！ 林佳龍首表態支持公司化 但要有這個才行

2019-07-29 01:11

黃子哲：走私洋菸還有貓膩 陳建仁兩次出訪應一併公布

2019-07-28 21:46

傳蘇煥智可能組黨 他坦言有此想法最快下月宣布

2019-07-28 19:04

陸媒宣稱可藉演習直接解放台灣 國防部：國人請放心

2019-07-28 18:58

戰神新動向！他預測黃國昌與柯文哲合作補位選台北市長

2019-07-29 10:45

韓國瑜獲提名感觸深 胡幼偉：看不起韓是國民黨難整合關鍵

2019-07-28 18:33

輔選韓國瑜還是參選到底？ 王金平：一切都看上天安排

2019-07-29 09:56

蔡其昌當著國安局人員的面 違法私菸毫不留情辦到底

2019-07-28 18:00

回應韓國瑜 蔡英文：守護中華民國我說到做到

2019-07-28 21:46

避免被攻擊 國民黨中評委建議韓國瑜戒酒

2019-07-29 12:10

「在最不可能的地方獲勝」陳柏惟8月10日宣布挑戰台中顔家

2019-07-29 09:33

影／蔡英文彰化參拜 「總統牌香菸」廣播車廟外經過

2019-07-28 18:05

柯文哲談私菸案：嚴辦下去將是大屠殺

2019-07-29 00:18

韓國瑜說只有水果刀 林濁水酸：還把郭打得不堪一擊

2019-07-29 08:12

共軍南北兩犯台戰區同時操演 揭仲：意義不可輕忽

2019-07-29 12:03

影／自喻水果刀對上洋槍砲 韓國瑜：民心思變是我最大信心

2019-07-28 20:05

黃偉哲：郭柯合作有可能成為全民最大黨

2019-07-29 12:52

私菸案今起大規模約談 特殊人士將另覓地點秘密偵訊

2019-07-29 07:13

蔡英文私菸一度說超買 黃國昌：不知誰給的餿主意

2019-07-29 12:29

談國安局私菸案 王金平：政府要查清楚給人民交代

2019-07-29 09:31

南投縣長林明溱缺席全代會 盼韓國瑜三顧茅廬感動郭台銘

2019-07-28 17:22

蔡英文福成宮拜拜 酸韓國瑜「要發大財不是講講就成了 」

2019-07-28 18:55

回應國民黨 蔡英文競選發言人：推轉型正義錯了嗎？

2019-07-28 16:12

綠評估不會重演換柱 強攻韓國瑜、不必挑釁柯文哲

2019-07-28 16:54

想選總統就拜神？拜廟學問大 犯錯不只神記得…

2019-07-29 10:00

藍海票區將震撼2020 他說韓國瑜穿雲箭顛覆原本想像

2019-07-29 11:36

菸商搶單付「上架費」？ 華航：依使用者付費提供通路販售

2019-07-28 20:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top