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華航再公布免稅菸訂購 追溯至扁政府時期…

2019-07-28 23:59聯合報 記者吳姿賢曹悅華／台北報導

華航昨再公布總統專機訂購免稅菸資料。圖為華航董事長謝世謙（右）日前記者會畫面。 ...
華航昨再公布總統專機訂購免稅菸資料。圖為華航董事長謝世謙（右）日前記者會畫面。 圖／聯合報系資料照片
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華航昨再公布十六筆總統專機訂購免稅菸的數量，最遠追溯自二○○六年九月扁政府「群峰專案」。解讀資料發現，菸捐稅歷年幾次調漲，隔年專機訂購免稅菸的數量就明顯增加；另馬、蔡被視為可能任期內的最後一次出訪，也都出現「爆買」現象。交通部要求華航再努力續查，直到真相大白。

華航連日動員回溯專機免稅菸品資料，根據先後公布的兩次資料，二○○六年至二○○九年，專機訂購免稅菸數量最多七一九條，最少七十四條，研判當時菸捐稅不高，免稅菸跟市售菸價差不大，缺乏購買誘因。

但二○○九年菸捐從十元漲到廿元，隔年馬政府「久博專案」專機免稅菸數量立刻增至一六八三條，首度破千條。

二○一六年三月的「久安專案」是馬英九任內最後一次出訪，免稅菸數量也來到當時歷年最高的三六七七條，外界認為可能是特勤趁最後一次機會「大採購」。

至於蔡英文總統任內專機免稅菸數量，二○一六年六月首次出訪「英翔專案」僅三四二條，隔年增為二二四二條。二○一七年菸稅大漲廿元，隔年「同慶專案」免稅菸數量飆到四七八三條。

這個月的「自由民主之旅」，因民進黨選情被外界研判吃緊，有可能是蔡總統任內最後一次出訪，特勤購買免稅菸數量因而大增為一萬零九條，史上最多。

目前資料最早回溯至二○○六年九月扁政府「群峰專案」，華航指將持續復原資料庫以求數據正確，意味還有更多資料將曝光。

至於上波公布二○一三年後資料，獨獨缺少二○一五年馬政府「佑誼專案」與「固平專案」，昨也成功回溯資料，分別為十條跟八八六條。

另有兩名華航員工這次「跟團」購買免稅品，華航表示，兩人為專機隨機工作人員，並非總統府或國安局「貴婦」，違規代購免稅品已送人評會懲處，法律責任由司法單位調查。

私菸案也讓華航員工士氣受挫，華航昨發信給員工，提到專機任務因循昔日陋習引發軒然大波，管理階層為此致歉，並將全面檢視內部作業流程加以修正。擔負決策的主管，則應負起管理失察的行政責任。

華航企業工會理事長劉惠宗說，工會跟民眾一樣也希望看見真相，員工也一直在等最後結果。

私菸走私國安局華航英翔專案菸稅蔡英文馬英九代購

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