親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
特勤私菸案延燒
總統大選觀測站
藍營初選韓勝出
高雄氣爆五周年
政治
軍事
綜合

國安局向綠委苦訴 爆私菸案要負全責的是這單位

菸品走私案 檢調將擴大約談行動

2019-07-28 15:35中央社 台北28日電

檢調偵辦國安局人員涉嫌走私菸品案，上週約談、聲押實際執行的國安局人員吳宗憲等人，並查扣相關證據，鞏固案情，下一波偵查行動不排除菸品買受人及相關機關主管。

檢調偵辦國安局私菸案，22日與海關在桃園機場查獲196箱共9800條走私菸品，並約談國安局人員吳宗憲、張恒嘉、押車官、司機等10人。檢察官複訊後聲押吳、張獲准，其餘8人交保。

檢調當場查扣運輸工具收據、購買紀錄、大額交易明細表、免稅商品訂購統計表等證物，在取得吳、張供詞後，承辦檢察官在檢察事務官、總統府政風人員陪同下，24日前往吳、張的職務宿舍，取得相關證物。

專案小組隨後約談華航空品處小組長黃川禎，經過馬拉松式的長時間訊問，釐清菸品訂購細節，訊後諭令黃男新台幣20萬元交保。專案人員25日大舉搜索華航空品處、公關室、華膳空廚辦公室、保稅倉庫等地，扣得數十箱報表、清單。

專案小組以貪污治罪條例「公用運輸工具裝載漏稅物品罪」等罪嫌偵辦菸品走私案，首波先鎖定實際執行的公務員及共犯，並馬不停蹄查扣訂單、交易明細等事證，藉此鞏固案情。

專案小組昨天分析過濾扣押卷證，勾稽比對已到案被告的供詞與卷證資料。台北地檢署檢察長邢泰釗當晚也邀集承辦檢察官黃偉、新北市調查處處長蔡文郎等人，召開專案會議，共商未來偵查方向及步驟。

據了解，吳宗憲、張恒嘉等人在偵訊時已坦承犯行，相關案卷已扣案，專案小組下一波偵辦方向，將約談包括買受人及相關機關主管，釐清他們參與程度。

私菸走私國安局
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

華航再公布16筆專機免稅菸資料 追溯至2006年

2019-07-28 14:34

總統府新侍衛長 鍾樹明中將接任

2019-07-28 14:06

鍾樹明剛直木訥寡言 憲兵指揮官接府侍衛長位階高

2019-07-28 13:36

國安局向綠委苦訴 爆私菸案要負全責的是這單位

2019-07-28 13:25

華航內部信：決策主管法治觀念薄弱、未體察時代變遷

2019-07-28 13:16

總統府侍衛長 憲兵指揮官鍾樹明接任

2019-07-28 12:57

私菸案看台灣價值 蔡正元：蔡英文權貴吃香喝辣的價值

2019-07-28 12:56

2013年前專機菸品資料 華航今公布

2019-07-28 12:51

被批作秀讓犯罪做好斷點 黃國昌反駁

2019-07-28 12:51

柯文哲：走私菸嚴辦下去將是大屠殺 國安局恐少一半的人

2019-07-28 12:50

侍衛室走私菸 府：不會干預偵查

2019-07-28 12:49

私菸案 綠委：國安局說有大漏洞

2019-07-28 12:48

「超買」說為尊重司法 郝明義批不合常理、太不一般

2019-07-28 12:43

私菸案蔡英文拋3招止血 綠委盼儘快處理就好

2019-07-28 12:11

王浩宇酸黃國昌作秀揭弊 陳志強：民進黨為何辦不出來

2019-07-28 11:44

私菸案蔡總統道歉 渡也：此事仍然煙霧彌漫

2019-07-28 10:40

走私菸風波 黃珊珊：文官的鄉愿與奴性造就弊端

2019-07-28 10:15

走私菸風暴 羅智強酸：貼文的馬上查，買菸的查不到

2019-07-28 09:53

私菸風暴 柯文哲：辦下去是大屠殺 國安局恐少一半人

2019-07-28 09:48

私菸案第七天華航今將公布新數字 交通部要求證據說話

2019-07-28 09:30

私菸延燒！王浩宇：黃國昌作秀，給犯罪集團做好斷點

2019-07-28 08:50

外交官有菸酒特權？ 介文汲：林佳龍得了權力傲慢病

2019-07-28 08:35

私菸案吳宗憲持3500條菸 孫大千：替死鬼出來頂罪

2019-07-28 08:29

調查局緝私菸防洩密 專案代號 「北斗行動」

2019-07-28 07:00

黃子哲：從私菸案揭穿蔡英文的兩套標準

2019-07-28 02:12

調局查私菸案保密到家 行動代號「北斗」藏玄機

2019-07-28 00:40

總統官邸警衛室 考慮整組換掉

2019-07-28 00:37

媒體報導檢調遭爆辦私菸案擬止血？ 總統府：假訊息

2019-07-28 00:33

檢調加班開夜車 將啟動下波約談

2019-07-28 00:29

林佳龍稱私菸案是違法走私案 否認與總統不同調

2019-07-28 00:24

冷眼集／只准州官放火…私菸案超買說引怒火

2019-07-28 00:17

私菸案府公布懲處名單 蔡總統道歉：查辦到底

2019-07-27 23:36

前情報官員呼籲正名 別再誤用「國安局走私」

2019-07-27 23:32

【即時短評】為「超買」滅火 能消「官民差別待遇」？

2019-07-27 23:15

走私菸案 台大教授以自身教訓為例：有申報才叫超買否則就是走私

2019-07-27 19:53

私菸案蔡總統再道歉：一定查辦到底

2019-07-27 19:30

「超買」惹議 蔡表歉意：不會去定調 是為尊重司法

2019-07-27 17:09

影／走私硬說「超買」？韓國瑜批蔡領導力出現嚴重問題

2019-07-27 17:09

影／到底是走私還是超買 韓國瑜：眼睛看不到的才可怕

2019-07-27 16:39
看更多

熱門文章

走私菸案 台大教授以自身教訓為例：有申報才叫超買否則就是走私

2019-07-27 19:53

華航再公布16筆專機免稅菸資料 追溯至2006年

2019-07-28 14:34

郭台銘擬8月初返台 幕僚：若有下一步會對外說明

2019-07-27 18:26

國安局向綠委苦訴 爆私菸案要負全責的是這單位

2019-07-28 13:25

私菸風暴 柯文哲：辦下去是大屠殺 國安局恐少一半人

2019-07-28 09:48

前情報官員呼籲正名 別再誤用「國安局走私」

2019-07-27 23:32

私菸延燒！王浩宇：黃國昌作秀，給犯罪集團做好斷點

2019-07-28 08:50

私菸案吳宗憲持3500條菸 孫大千：替死鬼出來頂罪

2019-07-28 08:29

黃子哲：從私菸案揭穿蔡英文的兩套標準

2019-07-28 02:12

調查局緝私菸防洩密 專案代號 「北斗行動」

2019-07-28 07:00

總統府侍衛長 憲兵指揮官鍾樹明接任

2019-07-28 12:57

有機會「韓王配」？韓國瑜透露將會面談「心裡話」

2019-07-27 20:55

國家安全人民有錢 韓國瑜全代會將籲泛藍團結拚勝選

2019-07-28 08:15

冷眼集／只准州官放火…私菸案超買說引怒火

2019-07-28 00:17

幹話治國超悲哀… 為何卻有人感謝民進黨講不停？

2019-07-28 09:00

大選會有爆炸性呈現？韓國瑜：愛到最高點與恨到最高點

2019-07-27 20:53

正式提名 韓國瑜：選戰攸關生死存亡 絕不會彬彬有禮

2019-07-28 11:41

【重磅快評】「蔡英文道歉，陳菊嗆告」的正義

2019-07-28 14:58

私菸案第七天華航今將公布新數字 交通部要求證據說話

2019-07-28 09:30

郭台銘不出席全代會 國民黨仍為他準備座位

2019-07-28 09:08

外交官有菸酒特權？ 介文汲：林佳龍得了權力傲慢病

2019-07-28 08:35

韓國瑜稱自己不是最優秀總統候選人 但能讓人民作主

2019-07-28 10:53

【即時短評】為「超買」滅火 能消「官民差別待遇」？

2019-07-27 23:15

獲知識藍、經濟藍支持 韓國瑜：國政顧問團陣容堅強

2019-07-27 21:21

私菸案府公布懲處名單 蔡總統道歉：查辦到底

2019-07-27 23:36

私菸案蔡總統再道歉：一定查辦到底

2019-07-27 19:30

韓國瑜：郭董若參選藍營肯定分裂 後果太可怕了

2019-07-27 21:44

調局查私菸案保密到家 行動代號「北斗」藏玄機

2019-07-28 00:40

觀察站／韓獲提名選總統 8、9月處境最凶險

2019-07-28 00:17

影／走私硬說「超買」？韓國瑜批蔡領導力出現嚴重問題

2019-07-27 17:09

私菸案蔡英文拋3招止血 綠委盼儘快處理就好

2019-07-28 12:11

屢遭蘇貞昌「盯」 韓猜蘇是新北市長選輸變不平衡先生

2019-07-27 22:35

華航內部信：決策主管法治觀念薄弱、未體察時代變遷

2019-07-28 13:16

總統官邸警衛室 考慮整組換掉

2019-07-28 00:37

「超買」惹議 蔡表歉意：不會去定調 是為尊重司法

2019-07-27 17:09

與郭合作？柯：有些問題他還沒回答我

2019-07-28 00:08

韓國瑜拜會馬 林濁水：豪宅總統向權貴總統請益？

2019-07-28 08:28

私菸案蔡總統道歉 渡也：此事仍然煙霧彌漫

2019-07-28 10:40

藍全代會今登場 嚴防嗆韓破壞團結

2019-07-28 00:03

韓國瑜：明年我們選的不是顏色 而是正確的方向

2019-07-28 12:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top