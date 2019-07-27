私菸案府公布懲處名單 蔡總統道歉：查辦到底

2019-07-27 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



針對國安特勤藉元首出訪違法訂購免稅菸品，蔡英文總統昨天向國人道歉，並強調一定會查辦到底。她說，對於這類事件所引發的弊端，長期在政府系統中沒有早些被發掘改革，做為國家領導人，「我必須表達歉意」。總統府也公布包括前侍衛長、副侍衛長、兩位永和警衛室主任及三位組長的懲處名單。

前侍衛長張捷 一大過兩小過

總統府表示，針對本案管理督導缺失，已調職的總統府前侍衛長中將張捷記一大過兩小過，副侍衛長少將柳惠千記一大過一小過，兩位警衛主任少將林國欽、少將陳逸夫各一大過，三位上校組長（內衛、警情及侍從）熊揚國、楊文津及陳敏華各記一大過處分。

針對國安特勤違法訂購免稅菸品，蔡英文總統昨天首度向國人表達歉意，也表達查辦到底的決心。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

交長上午稱走私 蔡下午改口

總統府及蔡總統前天以「超買」說明私菸案，輿論一片譁然。交通部長林佳龍昨天上午受訪表示「這是一件違法的走私案件」，迥異於蔡總統的「超買說」。蔡總統昨天下午已改稱「涉嫌違法私菸的案件」。

超買說惹議 府了解社會質疑

對於「超買」說法引發社會議論，蔡總統說，總統府用「超買」這兩個字來形容這次事件，主要是為了尊重司法單位的偵辦，但是，總統府也了解這個名詞的使用，引發社會質疑政府對於這次涉嫌違法私菸的案件有沒有徹底查辦的決心，「我要在這裡鄭重跟國人說，對於這個案件，政府查辦到底的決心不容被質疑，我們的決心是很堅定，我們一定會查辦到底。」

蔡總統說，對於這次事件引發的弊端，長期在政府系統裡面沒有早一些被發掘、被改革，做為國家領導人，「我必須表達一個歉意」；長期弊端不論發生的時候是在哪一個政府的時代，或者歷經多少個政府，「今天我們執政的政府，就要一肩扛起責任，我們一定會查辦到底，釐清責任，讓這個事件將來不會再發生。」

蔡：不會干涉或定調偵查方向

蔡總統也表示，「總統不會去干預，也不會去干涉或定調本案的偵查方向，或者是法律的適用」；此案在一發生之後，總統府第一時間就接受國安局長請辭，也把總統府侍衛長調任，後續又作了懲處，尤其是高階幹部的懲處。

對於司法機關的偵辦，蔡總統說，她已下令所有的政府機關單位或個人都必須配合調查，她也要告訴國安特勤人員，「身負國家重任，必須有高度的責任感跟榮譽感，這次的事件必須要深刻反省，有錯就必須改，讓社會能感受到國安特勤人員一種盡最大能力保護國家的決心」，希望痛定思痛、記取教訓、有錯必改的情況下，能用最好的表現來贏得社會的信賴。