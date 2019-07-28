檢調加班開夜車 將啟動下波約談

台北地檢署昨天為私菸案加班，晚間還召開專案會議討論接下來的偵辦行動。 記者張宏業／攝影 分享 facebook

檢調偵辦國安特勤涉私菸案，周末加班勾稽、比對現有資料，台北地檢署昨晚燈火通明，檢調專案小組加班召開專案會議，討論下一波約談行動，希望能盡快查明全案，早日平息風波。

據了解，檢調前天兵分五路搜索華航，查扣大量華航內部歷年處理總統專機國安特勤預購免稅品的相關帳冊與簽核文件，日前也已行文總統府，要求提供隨同出訪者等相關資料；目前搜索、調閱的資料全都被要求送交北檢，檢察官與檢察事務官假日也不得閒，昨天全都加班清查比對扣案資料，並列出待查疑點，北檢檢察長邢泰釗昨晚親自主持專案會議，包括承辦檢察官、新北市調查處長蔡文郎與調查局相關人員共同研擬後續偵辦行動。

此外，國安局特勤私菸案爆發後，網路流傳總統府秘書長陳菊的新聞截圖，將畫面中的前議員藍健菖，「影射」為捲入私菸案的總統府侍衛室少校吳宗憲，刑事局前天通知發文的陳姓男大學生，他稱不小心誤認，被依社會秩序維護法函送。

警方調查，本月廿四日ＰＴＴ出現一則貼文，標題為「這個是吳宗憲嗎」，內文稱「二○一○高雄淹水的時候，說治水中央八成，地方兩成時的影片，站在時任市長陳菊後面的那位是嗎？難道國安憲哥也一起北漂了嗎？」，文末附上一張電視新聞畫面截圖，為時任高雄市長陳菊由藍健菖陪同受訪談治水。

陳在警詢後上ＰＴＴ貼文道歉，表示當初發文目的，在於提問圖片後方人物是否為吳宗憲，經適當查證及相關網友告知，得知並非國安局吳員，對提問引起各大媒體及各社群轉傳，造成有心人士誤會，深感抱歉。