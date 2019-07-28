調局查私菸案保密到家 行動代號「北斗」藏玄機

2019-07-28 00:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北報導



調查局偵辦國安團隊集體走私未稅菸案，一度將專案代號取名為「北斗行動」。 圖／讀者提供 分享 facebook

調查局偵辦國安團隊集體走私未稅菸案，因涉案人員敏感，為避免消息外洩，案件發動執行前，調查局副局長林玲蘭一度將專案代號取名「北斗行動」，一方面因掌握國安特勤預訂的「Ｘ星牌」香菸數量最多，也希望藉由這個吉祥稱號，讓查緝過程順利。

據了解，新北市調查處七月十九日部署此案時，原訂代號為「○七一九」，原以為在總統出訪期間，會先有人前往領貨。七月廿一日，即總統專機返台前一天，新北處發現華航保稅倉庫人員先到倉庫，用堆高機把大批香菸從棧板移到飛機貨櫃內，當時負責運輸菸品的員工不但清空現場，還加派人力警戒，氣氛詭異。

後來確認總統府侍衛室少校吳宗憲會親自到場領取，專案小組決定在七月廿二日收網，林玲蘭在行動前一天，將行動代號定名為「北斗行動」，希望查緝Ｘ星私菸案能順利完成；廿二日並加入能進入機場管制區的桃園站調查官，全程拍下國安特勤搬菸上車的畫面。

據指出，「北斗行動」專案只有少數核心人士知道牽涉到總統專機，不少被派去跟蒐的調查員一開始只知道是要查緝走私菸品，廿二日見到鎖定的車輛竟與總統車隊有關，有人當場嚇一跳；大批國安人員在機場被逮後，曾參與的許多基層調查官才恍然大悟，原來「北斗」有特殊含義。

廿二日十名國安特勤人員被從機場帶回新北處訊問後，調查人員先詢問是否全案移送桃檢，桃檢代理檢察長郭文東以嫌犯已在大台北，建議可送北檢。

當晚接近九時，調查局林姓科長致電台北地檢署襄閱主任檢察官陳佳秀，詢問是否願接案，並報告其中有涉嫌人戶籍地在萬華、且北檢距離官邸較近。

陳佳秀與檢察長邢泰釗商量後，原以為只是兩個國安局人員涉嫌走私菸品的單純案子，為避免外界覺得機關間互踢皮球，硬著頭皮接下，後來才發現全案內情並不單純；當晚邢泰釗即召集相關檢察官討論、研擬偵辦計畫，對全案偵辦進度全程掌握。

法界人士說，實務上，針對重大專案取代號的案例不算少，但多以警方為主，例如偵辦白曉燕綁架案的代號為「○四一四」，緝捕「穿山甲」詹龍欄的代號為「獵龍專案」，調查局在偵辦重大菸毒走私案上，用吉祥語替行動代號取名，倒是頭一次聽聞。