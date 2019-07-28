總統官邸警衛室 考慮整組換掉

2019-07-28 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



總統官邸出入口，特勤人員與警方駐守。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

針對特勤人員藉總統出訪超量訂購免稅菸品，蔡總統昨下午親上火線，出面道歉，也不再使用「超買」，改稱「特勤人員涉嫌違法私菸案件」。知情人士表示，為避免外界認為只找低階扛罪，府方針對督導和管理缺失，先從高階懲處，未來隨案情再進行其他懲處，至於負責總統官邸維安的永和警衛室要不要「整組換掉」，也在考量之列。

相關人士指出，這件事是長期累積的陋習，不是一兩天就能解決，風暴中心點是總統；但隨著行政及司法調查，真相會越來越明朗，「有幾分證據說幾分話」，這是府方的態度。

據了解，府方前天晚間發出聲明，澄清所謂定調「超買」，並強調行政權對司法案件無「定調」的可能，總統府更不會逕行定調偵辦中的司法案件，此時府內人士就已在考慮是否不要再使用「超買」兩字，討論後認為不需要糾結在名詞，重點在把問題解決，於是藉由昨天公布第二波懲處名單時，一併回應外界質疑，並由蔡總統親自出面釋疑。

知情人士表示，道歉不會了事，最好的道歉就是改革；其次，司法程序在進行中，府方真正掌握的訊息有限，損害控管能做到哪，沒有太大把握，在避免引發司法單位顧忌下，僅能先以行政調查著手。

【記者蔡晉宇／台北報導】私菸案持續延燒，府方先前表示全案是「超買」引發爭議，蔡英文總統昨天改口稱「違法私菸案件」，並首度向國人道歉。但國民黨立委蔣萬安仍批評，蔡政府想以超買遮掩走私事實，用陋習推給前朝來轉移焦點，「臉皮之厚，令人嘆為觀止」，且道歉意在應付社會強烈不滿聲浪，是出於選戰考量，並無真心檢討之意。

民進黨立委李俊俋、許智傑則認為，先前府方稱「超買」是法律人的用詞，並未影響要查辦到底的決心，建議華航最高主管請辭止血，以免影響選情。