私菸案讓蔡英文難脫身？學者預言：會死咬到選前之夜

2019-07-27 10:06 聯合新聞網 綜合報導



國安局私菸案持續燒，府方以「超買」來說明此案，總統蔡英文也出面說明，強調下令所有單位都要配合司法機關偵查，文化大學新聞系主任胡幼偉對此預言「這個預謀走私香菸逃漏稅案，看起來會一直弄到明年大選前了」。

胡幼偉在臉書發文說，這次爆發走私香菸案，牽涉的人太多，他拋出了8個疑問「到底哪些人參與謀畫？參與執行的又是哪些人？謀畫者和執行者的直屬長官是否知情？知情不報有什麼責任？哪些人是買家？什麼時候完整買家名單和下訂金額一覽表能夠大白天下？每個買家的攀附權貴故事是什麼？他們一一都有被懲治嗎？」

胡幼偉也說，媒體會死咬到選前之夜，因為先前被被民進黨整得太慘，這次一定會拼死弄到海枯石爛、地老天荒、天涯海角、上窮碧落下黃泉。搞到民進黨有踩不完的惱人舞步、抽不盡的走私香菸。把民進黨弄成夕陽西下、斷腸人在天涯而還不鬆手，直到選前之夜為止！這種你要弄死我，只好先弄死妳的拚勁和狠勁，會讓民進黨非常痛苦，才知道出來混事情不要做得太絕，但一切已經晚了。

網友認為「老鼠拖拖鞋，後面還會有大事的」、「江湖行走闖盪，總有要還的一天」、「對，出來混，遲早都是要還的。」、「百姓犯錯叫走私，蔡幫犯錯不叫走私，不叫陋習，叫超買」。