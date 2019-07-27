苦苓問私菸案關鍵五人 怒嗆蔡英文「不用選了」

2019-07-27 09:49 聯合新聞網 綜合報導



苦苓要求政府交出私菸案關鍵五人名單。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

國安局人員涉嫌走私近萬條免稅菸，引發社會譁然。作家苦苓痛批，總統蔡英文應給出「五人名單」，否則就不用選了，他更大酸「從此以後，走私犯一律改為超買犯，罰款免關」。網友則表示，這應是行之有年的惡習，很想知道這些SOP是經過幾年才建立起來的。

作家苦苓在臉書發文，他表示私菸案是如此單純的案子，有很難查嗎？並表示「給我五個人的名單就好，是誰指示華航可以一班飛機賣出九千多條菸？是誰主使吳宗憲一個人可以購買九千多條菸？是誰能讓銀行接受在機上刷卡買九千多條菸？是誰准許華膳空廚變身倉庫存放九千多條菸？是誰派出五輛公家貨車直接載走九千多條菸？」

苦苓表示，香菸一直漲，市井小民都快要抽不起，拜託出國的人買，説是一人限買一條、超過要罰錢，為什麼有人一個人就可以買九千多條菸？不給我交代清楚，蔡英文就不要選了！

網友則表示「不是難查，是怕你知道太多了」、「不是查不到，是不想公布名單而已」、「不難阿！但還真的就是查不到，這次要不是因為載太多有點延誤，也不會查到。就算現在不小心查到走私犯罪也已經定調是超買的陋習。小兵幾個記過抓去關夠了嗎？這就是台灣」，還有人表示「下次總統出國改搭船，要玩就玩大的」。