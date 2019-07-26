私菸案釐清真相優先 交通部暫不談謝世謙懲處

2019-07-26 20:56 中央社 台北26日電



對於國安人員私菸案，交通部次長王國材今天說，現在以華航董事長謝世謙率領同仁儘速釐清真相為優先，是否懲處等釐清再談，華航現在也要全力配合檢調找出真相。

國安局私菸案持續延燒，華航晚間發出聲明擴大懲處範圍，將資深副總經理羅雅美調董事長室特別助理，空中商用品供應營銷處副總經理邱彰信調總經理室高級專員。

交通部今天也不斷為此事開會研商後續作為，王國材受訪說，交通部長林佳龍下午有接見謝世謙，會中謝世謙有為這次華航的風波造成社會紛擾表達歉意，也將擴大懲處，配合調查。

王國材也指出，華航今天公布2013年3月跟8月的專機任務菸品銷售資料，這些資訊將持續對外更新，一定要讓真相大白。

至於謝世謙是否有口頭請辭，王國材說，昨天講的是謝世謙如果沒有努力把真相釐清，提出要負責任，交通部會同意，但今天看到謝世謙也在努力，盡力找相關資訊。

王國材指出，現在還是以謝世謙率領同仁儘速釐清真相為優先，是否懲處，等真相釐清後再來談，華航現在也要全力配合檢調找出真相。

他說，華航的作為有進步，有朝交通部要求的方向在走，也比前3天進步很多，希望華航可以持續努力，把該查的部分、該調的資料趕快找出來。

王國材強調，目前還沒有找到到底何時開始放寬菸品上限，還在盡力追，但現在看起來大量訂購是在2014年。