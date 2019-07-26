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私菸聯繫窗口…華航空品處組長 改列貪汙案被告

2019-07-26 00:03聯合報 記者張宏業林孟潔／台北報導

華航空品處組長黃川禎（左）昨被移送北檢複訊，改列貪汙案被告，以廿萬交保。 記者王...
華航空品處組長黃川禎（左）昨被移送北檢複訊，改列貪汙案被告，以廿萬交保。 記者王騰毅／攝影
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檢調偵辦總統府侍衛室利用蔡英文出訪走私上萬條菸品案，調查局新北市調查處前晚連夜約談華航空品處組長黃川禎到案，昨天上午移送台北地檢署複訊，歷經九小時偵訊，黃被改列貪汙案被告，廿萬元交保。

據了解，黃川禎之所以被馬拉松式偵訊，原因是黃在空品處任職近七年，負責免稅品訂購，檢方想了解華航免稅品訂購、發貨流程，吳宗憲如何付費取貨、還有訂購上萬條菸品是否需華航高層同意等問題。

黃川禎到案後喊冤，今年七月才升組長的他，一再強調是遵照長官指示辦理，並未從中獲利。

據了解，遭收押的吳宗憲、張恒嘉是蔡英文上任後團購未稅菸的前後任管理人，吳負責本次「自由民主永續之旅」，張負責上次「海洋民主之旅」；調查局日前在機場攔截總統府小貨車、帶回吳宗憲偵訊時，吳有交出一張團購菸品清單紙條，但記載的內容簡略，買受人只有「自由民主永續之旅」。

北檢赴吳宗憲特勤宿舍取證

北檢為清查國安局從「英翔專案」起走私菸品的細部清單、資金流向，前天徵得府方同意，由檢察官率領檢事官赴吳、張位於總統官邸附近侍衛室的宿舍、辦公室，調取電磁紀錄、筆記本、存摺等物證。經初步比對過濾，由於吳宗憲供稱，是與黃川禎聯繫，檢調前晚緊急約談黃川禎到案說明。

私菸走私國安局
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