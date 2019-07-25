私菸案 華航董座道歉 真相呢？仍交代不清

2019-07-25 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



這次共銷售一萬零九條

總統專機爆發私菸案延燒第五天，華航董事長謝世謙昨天首度舉行記者會致歉，並公布專機銷售免稅菸達一萬零九條，但仍交代不清，僅強調身為航發會法人代表「會負責」。航發會董事長、交通部政務次長王國材表示，他對華航記者會非常失望，若謝世謙請辭負責，交通部「會同意」。

謝世謙昨接獲記者電話詢問如何負責時僅回應，他不談這件事，隨即掛掉電話。

王國材前天到華航了解全案，華航所提報告仍含糊不清，又直接提出三人懲處名單，包含空服商用品供應處副總邱彰信記過一次、空品處協理于堯、高淑娟各記過兩次；王國材當場退回，並要求華航昨天舉行記者會說明。

針對總統專機私菸案，華航董事長謝世謙（右）、資深副總張揚（左）昨天舉行記者會說明，謝強調會負完全責任，「追究到我頭上都沒問題」。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

未來將取消專機預購菸品

謝世謙昨天率資深副總張揚、協理高淑娟、總稽核方若玲、資管處副總盧世銘舉行記者會，向社會致歉，謝坦言針對總統專機都會開放預購免稅菸、並解除購菸上限，未來將取消專機預購。

約定俗成規定 不會嚴懲

至於購菸數量龐大、採「機邊服務」放在華膳保稅倉庫，昨天華航出席記者會的主管皆稱不知情，僅作業人員知情，但因「這是約定俗成的規定」，不會嚴懲。

「很難質疑公部門的決定」

謝世謙還說，這次所有交易都在空中完成，屬境外交易；至於免稅品由華膳保稅倉庫處理，華膳「有些疏失」，海關已罰九萬元。張揚則說，這次提出要求的是公部門，「我們很難質疑公部門的決定」，但這是公司管理不周延，因此會協助基層同仁，至於主管負多少責任，董事會決定。

謝世謙說，董事長本來就要負完全責任，他是航發會派來的法人代表，若追究責任，「追究到我頭上都沒問題」，這是負責任的態度。

王：華航推託2014年前資料

不過，王國材傍晚表示，謝世謙並未向航發會或交通部表達要負責任，「謝世謙說願負責任，也應有負責任的行為」，華航推託二○一四年前資料因電腦更新看不到，但書面、訪談呢？看不到華航積極處理，更沒公開說明；若謝向航發會請辭，交通部「會同意」，若謝世謙沒讓真相大白，符合大家期待，交通部也會要求負起責任。

王國材企圖將焦點轉向前朝，他強調，這種違法事件關鍵在源頭，是從何時開始、由誰指使？華航要自清，且愈快愈好，「真相大白有這麼困難嗎？」華航至今對外講得不清不楚、不夠積極，讓所有人覺得在掩飾什麼，「除非心理有鬼？」交通部長林佳龍不滿意，他也感到失望。