遭指赴法務部彙報私菸案 廉政署嚴正澄清

2019-07-25 22:27 中央社 台北25日電



國安局人員涉嫌走私菸品案，法務部廉政署今晚嚴正澄清，部長蔡清祥並無要求廉政署完整彙報北檢取證過程。

中時電子報中午報導指出，檢察官24日前往官邸附近的警衛大樓宿舍取證，廉政署長鄭銘謙上午到法務部，彙報政風人員陪同取證過程。

廉政署晚間發布新聞稿指出，嚴正澄清，絕無此事，蔡清祥並無要求廉政署完整彙報北檢取證過程，廉政署也未陳報總統府政風人員陪同取證的報告。