私菸實際數量破萬 華航提4步止血

2019-07-25 22:26 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



「總統專機私菸案實際銷售為10009條，」應交通部要求，華航董事長謝世謙25日出面為私菸事件說明，並兩度致歉表示，未來無論專機或VIP包機都不再開放菸品預購、也不會再有機邊交易，並嚴限1人1條。」

董座提改善措施

應交通部要求，謝世謙與資深副總羅雅美、空品處副總邱彰信25日召開記者會說明，但會中華航並未提出2014年之前私運免稅香菸實際數字，且為改變對空品處副總邱彰信記過1次，兩位協理于堯、高淑娟各記過2次之懲處。

謝世謙會中兩度道歉，強調這段時間他並非不處理，而是要釐清事實。至於懲處，他說，已請資深副總張揚組成人評會。他說，公司歷年配合專案任務需求，一項秉持認真態度，已經承辦很多次，20多年來無論專機任務、APEC等元首任務，都按專案小組指示盡力達成任務，且非常圓滿。

謝世謙說，此次私菸銷售數量為10009條，包含預購9274條、機上購買735條，」他也提出改善措施，未來無論專機或VIP包機都不再開放菸品預購，並且機上購菸以1人1條為限，同時也將建立專機免稅品數量管控措施，確實在航機空間、載重等各項限制內進行免稅品裝載，且限於機上完成交貨，不再有機邊交易。

華航：屬境外交易

針對外界傳言刷卡刷了5筆，且金額高達數百萬，都是在國內完成，謝世謙澄清，所有交易都在飛機上完成，已屬「境外交易」。他指出，免稅品都是由華膳保稅倉庫處理，對於華膳空廚違反保稅倉庫的規定，海關已做處分，華膳也已發布聲明稿並將做改善。

謝世謙進一步說明，有關「華航高層開放後台系統」都不是事實，承辦人員都是一般承辦人員，作業流程也都按照一般正常業務執行，所謂「監盤」只是派駐保稅倉庫管理師。

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