國安局私菸案 華航：懲主管不嚴懲基層

2019-07-25 18:26 中央社 台北25日電



針對總統專機免稅菸品銷售事件，華航在台北分公司舉行說明會，華航董事長謝世謙（右）、資深副總張揚（左）出席說明。聯合報系記者林伯東／攝影 分享 facebook 國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務夾帶私菸，華航董事長謝世謙今天下午召開記者會表示，會懲處相關部門主管，由人評會定奪，但不會從嚴處分基層同仁。

謝世謙說，華航負責總統專機任務已20多年，對於這次引起的菸品爭議，華航一定會懲處相關部門主管，將交由合議制的人評會定奪，基層同仁聽命交辦，也很無辜，不會從嚴處分。

華航資深副總經理張揚說，總統專機人員購買免稅菸品是公部門有需求，華航尊重，數量也未設限，也很難質疑，這次數量太大，因為專機不像一般航班有查核機制，不能以此認定是華航內控出問題，但事後來看確實有檢討空間。

張揚也說，對同仁來說，這次總統專機做法和從前一樣，從嚴格標準來看，是公司管理不周延，不是同仁有意犯法，對遭到一定傷害的同仁，公司不但不會嚴處，若遭傳訊也會站在照顧同仁立場給予協助。

另有一名華航隨機人員這次也超量購菸，華航初步了解是幫同仁代購，另一名隨機人員也參與國安局人員的提領方式，也將交由人評會決定懲處。

昨天華航向交通部提報督導空中商用品供應營銷處的一名副總記過一次、兩名空品處協理分別記過兩次，因為交通部認為應將歷年總統專機有關免稅品購買查清楚再提懲處，華航也決定全交由人評會討論。