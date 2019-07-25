否認菸進官邸發貨 總統府：檢赴特勤宿舍

2019-07-25 17:12 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



針對中國時報25日指出，9800條免稅菸原計畫運往官邸暫放，再通知下訂單位到官邸「領貨」，總統永和官邸儼然淪為「菸品發貨中心」一事。總統府發聲明嚴正否認此事，並強調該報導刻意混淆「勤員職務宿舍」為「總統寓所」，但總統府也承認，檢察官前往特勤宿舍偵辦人員。

中時爆料：官邸發貨

中國時報25日上午發布《總統府派車運私菸！總統官邸淪發貨中心》一文指出，國安局少校吳宗憲、張恒嘉在蔡出訪前2周就開放登記下訂，且這9800條菸原計畫運往官邸暫放，再通知下訂單位到官邸「領貨」，總統永和官邸儼然淪為「菸品發貨中心」。

此文指出，「到機場接運貨物與免稅菸的車輛」，原訂路線是直接開回總統官邸，再分裝出貨。並表示，24日當晚接獲爆料後，即向總統府副祕書長書劉建忻、總統府發言人張惇涵等人求證，均未獲回應。

總統府發言人丁允恭24日曾表示：「當日相關勤務車輛（總統府借用、特勤車輛）是由總統府侍衛室調派；至於細節，因涉及司法調查，由司法機關說明。」

總統府：配合司法

總統府25日早上發聲明表示，蔡總統已在事發第一時間下令配合司法調查，因此為配合檢方調查國安局人員超買免稅菸品案，24日晚在經台北地檢署聯繫後，本府政風人員協助檢察官等人員，前往特勤人員之職務宿舍，取得遭聲押者的個人相關物品，協助檢方的偵辦行動。

總統府強調，會主動配合司法單位的相關調查，以不迴避、不護短的態度，希望檢方勿枉勿縱，儘早釐清案情全貌。

此外，交部次長王國材於24日晚進駐華航3小時後，華航終於交出相關資料。據蘋果日報引述華航資料，總統專機2014年迄今，出訪時訂購的免稅菸總數達3.5萬條；至於更早期的資料，華航稱因「2013年更換電腦系統」，資料庫內已找不到。蘋果日報指出，若以市價轉售3.5萬條免稅菸，估算可獲利約2千萬元。

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