媒體人曝：總統專機免稅品65折 國安人員殺紅眼連電視玩具都買

2019-07-25 11:42 聯合新聞網 綜合報導



邱明玉上節目爆料搭乘總統專機好處多多。圖擷自 新聞面對面 分享 facebook 國安局人員利用蔡英文總統「民主永續之旅」出訪的契機，濫用職務之便涉嫌挾帶9800條免稅菸品入關，事件延燒至今，牽涉其中單位、層級廣，包含國安局、總統府、中華航空等都是被列為約談對象，引起社會各界譁然。

資深媒體人邱明玉在節目《新聞面對面》上表示，檢調人員掌握線索後，攔下挾帶9800條私菸的5輛貨櫃車，國安局也爭對此事件在24日下午召開記者會，除了宣布由邱國正接任國安局長，更承認這5輛車是由總統府委派。

邱明玉進一步說明，自己當任記者期間，曾有多次搭乘總統專機的經驗，誇張的是總統府甚至會提前兩周將免稅商品目錄拿給記者勾選，上飛機後不到十分鐘，免稅商品就被前三排國安局人員搶購一空，商品種類十分多樣化，從常見的口紅、化妝品到日常用品，如電視機都有，還有小孩玩具。

造成大家瘋狂搶購最主要原因，就是便宜，總統專機除了享有免稅，還可以再打8折優惠，她舉例假設一個皮包市售價格為1萬元，免稅加上8折後，幾乎等同打65折，難怪大家殺紅眼，不管什麼都買。