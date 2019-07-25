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私菸案 將有第2波懲處

2019-07-25 00:37聯合報 記者林敬殷／台北報導

蔡英文總統（右三）要求整頓國安局；國安會秘書長李大維（左三）也被立委點名出面說明...
蔡英文總統（右三）要求整頓國安局；國安會秘書長李大維（左三）也被立委點名出面說明。 圖／聯合報系資料照片
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國安特勤夾帶大量免稅菸案，令蔡總統出訪返國灰頭土臉，據了解，蔡總統及總統幕僚聽聞此事，是詫異到感到憤怒，本來從機場返回府內是為了召開出訪後檢討會議，卻反而得先為了此事進行危機處理，第一波先進行政治責任處理，待行政調查釐清案情後將有第二波懲處。

知情人士透露，調查局在機場攔車當下，府方高層並不完全了解此事，返回府內後，陸續有訊息進來，總統幕僚先進行第一波清查，從府、會、外交部，逐一了解，再進一步與特勤中心了解，隨即與蔡總統開會因應。

經過討論後，蔡總統及幕僚在第一時間決定先處理政治責任的部分，會議開始後沒多久，時任國安局長彭勝竹的辭呈已經送抵總統府，原任總統府侍衛長張捷的辭呈，也在會議後不久送抵總統辦公室。

府方人士從特勤人員口中約略拼出輪廓，這是行之有年的陋習，但部分特勤人員甚至認為，這是總統出訪的小確幸（或福利），以前學長就交下來的，大家習以為常，非國安系統的人根本不會了解，而且確認這是屬國安系統的範疇，國安體系不會找外交系統的人參團。

相關人士指出，在完成第一波政治責任處理後，蔡總統在隔日立即把總統府秘書長陳菊及國安會秘書長李大維找去，啟動行政調查，釐清事情原貌，查明是否有超出國安特勤的部分。確認之後，為了進行國安局內部整頓，前晚敲定由治軍嚴謹的邱國正接掌國安局，「至少三天內先後處理政治責任、啟動行政調查，發布新人事」，接下來看行政及司法調查，一步步將問題解決。

據了解，府方幕僚進一步清查後得知，出訪前訂了九千兩百條，後來在出訪期間，又加訂兩次，一次是兩百，一次是四百，也就是後來的九千八百條，是在台灣處理。至於外界指稱的那六百條，主要是專機上有八百條的數額，供專機的乘客購買，最後買了六百餘條，但是，與這次案件無關。

至於運送菸品的車輛，該人士表示，現在要查的是誰簽派，這部分府內行政調查告一段落，就會對外公布，也會進行懲處。

知情人士透露，外界在講李大維涉入，是錯誤資訊。實情是李大維司機來不及參團，後來直接找華航買。

私菸走私國安局
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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