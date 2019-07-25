關務署究責華膳倉庫管理 近萬條菸後續將銷毀

華膳空廚保稅倉庫管理不善，關務署將追究責任。記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

針對國安局官員利用總統出訪走私菸品，關務署昨天召開檢討會議，朝四方向補破網，將追究華膳空廚保稅倉庫管理不善的責任，目前依法最高罰九萬元；八月底前實施電子化管理及建立預警機制；邀集有關單位檢討禮遇通關；至於近萬條走私菸品，將嗣法院判決確定後沒收銷毀。

另針對國安局少校吳宗憲刷玉山銀行信用卡六四五萬元購買免稅菸，業界推測可能採「溢繳」的方式刷卡。金管會銀行局表示，信用卡溢繳款是洗錢態樣之一，若持卡人無正當理由，或跟其收入狀況不相當，在同一天溢繳超過五○萬元以上，依照規定銀行要主動了解並通報調查局，玉山銀是否有疏失正在了解中。

國安局官員利用華航總統專機，購買免稅菸品存放華膳空廚保稅倉庫走私免稅菸，顯示通關程序及免稅品管控出現漏洞，關務署昨天召開檢討會議。

關務署表示，將追究華膳空廚保稅倉庫管理不善的責任，在一周內請華膳空廚陳述意見後，依據證據及相關法令裁處，最高罰九萬元，但情節嚴重可加倍處罰。

在八月底前將實施電子化管理及建立預警機制，規範華膳空廚等專供存儲飛機銷售用品的保稅倉庫業者，要將菸酒的提領及移運上機的數量以電子化方式傳輸給海關。海關將建立異常預警機制，必要時將由關員監視裝機，避免再發生免稅品根本沒上機，卻混入下機貨品中入境的狀況。

關務署表示，遵依蔡總統指示，將邀集國安單位、外交部及交通部等相關機關檢討現行國際機場禮遇通關的實務執行程序。至於扣押的近萬條菸品，依刑事優先原則處理，將嗣法院判決確定沒收及銷毀。