華航5年協助「走私」3.3萬條菸 今下午5點前說明

華航捲入私菸案，交通部政務次長王國材昨天傍晚進駐華航總公司，召集相關人員閉門開會。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

邱國正接國安局長大整頓

國安特勤涉嫌藉總統出訪走私免稅菸案延燒，府方人士放話說可追溯自前總統李登輝一九九五年訪康乃爾大學時。交通部長林佳龍昨晚指派政次王國材「進駐」華航調查，華航目前追溯自二○一四年至今資料，共協助「走私」三萬三千多條菸，交通部與華航在今天說明詳情。 總統府昨天宣布，退輔會主委邱國正接任國安局長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統怒鍘國安局長、總統府侍衛長，今天也將出面說明。總統府昨天宣布，蔡總統任命退輔會主委邱國正接任國安局長，並責令徹查及整頓人員、全面檢討各項制度，落實國安工作。

府證實 侍衛室特勤調度運菸車

時代力量立委黃國昌再爆料，運菸的五輛貨車不是國安局的，而是總統府派去的。總統府發言人丁允恭昨天證實，總統返國當天的接機車輛，由總統府侍衛室特勤人員統一調度。

丁允恭表示，蔡總統認為，所有的制度和習慣，並非行之有年就代表合法，機密保護和國家安全不應成為迴避監督及違背法律的理由，不管是轉型正義的檔案解密，或這次特勤人員大量購買免稅菸品，依法行政是國家安全的必要條件。

追溯自李登輝訪康乃爾大學

華航目前追溯，自二○一四年馬政府時代，包含二○一四年一月聖宏專案菸品帶了近二八八條，同年七月興誼專案近一七六八條，二○一五年七月久揚專案近二九七三條，二○一六年三月久安專案則達三六七七條。

蔡英文總統上任後，二○一六年英翔專案私帶菸品數量三四二條，隨後不斷向上攀升，二○一七年十月南太平洋專案二二四二條、二○一八年四月非洲友邦專機二四七四條，同年八月同慶專案四四九二條，今年三月海洋民主之旅則帶了六千條，這次自由民主永續之旅更是夾帶九千八百條。

王國材說，對於最早何時就開始，華航並無提出數據。據了解，華航昨在會中表示，最早可追溯自李登輝一九九五年訪康乃爾大學時期，不過這是根據「老員工」所說，王國材昨在會議要求，找出證據與數據再說。

王國材說，受電腦系統更新影響，目前只能夠取得華航二○一四年以後的販賣免稅品資料，之前的銷售紀錄，已要求華航設法調出書面資料。交通部並下令華航今日下午五時以前對外詳細說明整個私菸事件經過。

記者詢問本案是否因為華航內部人事鬥爭而生？王國材回應說，目前沒有這問題，華航內部升遷會看個人能力與接受度，有一定的評比方式，這是兩件事情。