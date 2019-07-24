私菸案朝野互打、禍推前朝？前外交官嘆：問題在衰老的體系

2019-07-24 20:33 聯合新聞網 綜合報導



台北地院裁定書證實，國安局走私菸品之事，官員「所涉次數非屬單一」。 報系資料照／記者陳俊智攝影 分享 facebook

國安特勤人員藉總統出訪購買超額免稅菸品，近日鬧得沸沸揚揚，法院證實私運菸品已「行之有年」，此次牽涉其中的國安局選擇保持沉默，交通部次長王國材也進駐華航盼盡快提出報告，總統府則將矛頭指向前朝，指這樣的陋習從前總統李登輝時代就有。在真相未釐清、政府互相指責下，前外交部歐洲司中東歐科科長劉仕傑直指問題在於「我們願不願意面對政府體系的衰老靈魂」。

國安人員走私菸品這把火燒得猛烈，除了華航、國安局人員外，用來運載菸品的總統府車輛也被捲入這起事件，對此總統府回應當天車輛由總統府侍衛室特勤人員統一調度，未表明是誰簽核派車單，並批這是前朝延續下來的陋習；馬政府時代的府方人員表示，過去都會限定數量，但蔡政府此次縱容9800條香菸、福利變牟利才是關鍵。前外交官劉仕傑則認為，與其見獵心喜，不如利用這次機會正視長期存在政府內的陳腐文化。

劉仕傑認為，如何痛定思痛、面對政府體系內部的衰老，才是避免問題再發生的關鍵，他指出走私菸事件一爆發，身旁曾服務於政府單位的人早就一臉見怪不怪的樣子，原因就是出在政府機關長期對長官唯命是從、無法培養個人榮譽感的官僚體系，「只要是長官交辦，做就對了」，但官僚體系的沉痾若遲遲未解，只會讓類似的悲劇延續。

劉仕傑感嘆執政團隊在這些既得利益結構下，又不得不與這老舊的官僚體系打交道，這次走私菸案也一定會打到總統蔡英文，但我們要做的不是互打、不是相信某一位政治人物就能擺脫這樣的陳腐體系，而是要痛定思痛，正視體系的毒瘤。