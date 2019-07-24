國安局私菸案 王國材：非華航內人事鬥爭產生

2019-07-24 19:15 中央社 桃園機場24日電



國安局私菸案是否因華航內人事鬥爭而產生這次風暴，交通部次長王國材今天受訪表示，目前沒這問題，華航內部升遷會看個人能力、接受度，有一定的評比方式，這是兩件事。

國安人員利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境。調查局與海關組成聯合查緝小組，22日中午在總統專機落地前，發現有5輛接機貨車陸續裝載走私菸品，並跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪。國安人員涉嫌走私高達196箱、共9800條菸品。

王國材下午5時前往華航園區瞭解華航處理過程，記者問到是否因為華航內人事鬥爭而產生這次風暴，王國材說，目前沒有這問題，華航內部升遷會看個人能力、接受度，有一定的評比方式，這是兩件事情。

他表示，主要是交通部長林佳龍認為華航對此報告太慢，因此派他來瞭解真相，也希望將真相公開說明，「有真相，才有真正改革的具體方向」，希望華航盡快提出報告，徹底將真相跟國人說明。

王國材說，目前他手上的資料不是很完整，因此想瞭解過去的狀況是如何，是「交辦」還是如何，包括在2014年前狀況如何、以前有沒有這個狀況、真相是如何，才有辦法徹底改革。

記者問到是否掌握華航那個層級知道全案過程內容，王國材說，這個真的不知道，必須要深入討論後，才知道整個狀況，包括「華航從什麼時候開始做這樣的配合」。

記者問到人員懲處問題時，王國材說，總統府已經做出對國安局人員處理；由於華航從以往就是一個配合單位，司法單位也正在進行司法調查，交通部基於職責，也應該進行瞭解。

至於人員涉案問題，王國材表示，目前都不太清楚，今天主要目的是瞭解華航的說明，包括民航局、航政司也都有人來，希望一併來了解一下，「主要是部長（林佳龍）希望能趕快得到真相」。

王國材說，他並非進駐華航，而是會與華航密集開會，他們趕快提出一個完整的對外說明，所以到最後還是請華航對外做完整的說明。