10包有1包免稅菸 董氏基金會：應徹查

2019-07-24 18:50 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



圖說：林清麗指出，政府應藉此機會徹查長期以來的陋習，包括菸草公司包庇走私菸商的情況，以及走私菸的銷售管道。(黃國昌辦公室提供) 分享 facebook 「有錢人有便宜菸抽，窮人反倒抽貴菸。」董氏基金會菸害防制中心主任林清麗接受本報專訪時嘆道，國安局走私免稅菸事件，凸顯免稅菸造成賦稅不公的問題；她也感嘆，日本海岸線很長，菸稅也比台灣高20%，但日本卻少有走私菸，台灣市場上每10包菸就有1包免稅菸、1包走私菸，這是政府縱容的結果。

免稅菸長期被縱容

林清麗說，國安局官員走私9800條免稅菸，凸顯台灣數十年來免稅菸氾濫、未受規範。她表示，在台灣，走私菸比例約占整體10%，免稅占另10%，市場上每10包有1包免稅菸、1包走私菸。

「有錢人抽便宜菸，窮人反倒抽貴菸！」林清麗指出，免稅菸凸顯的是賦稅不公，造成菸害防制開倒車、危害國家稅收、也是國安漏洞，這是因為過去政府對走私菸無作為、縱容，才助長免稅菸商氾濫。

林清麗透露，過去時常接到走私菸的消息，但因缺乏足夠的證據，無法進一步查證，她呼籲政府，應利用此次機會痛定思痛，不只是現在政府的問題，更是一直以來的陋習，且情況正在加劇中，這問題不只涉及國安人員貪贓枉法、華航、免稅菸商、還有菸草公司與免稅菸商都掛在一串。

走私菸銷售管道固定

「菸草公司包庇走私菸各國已有先例，」林清麗指出，包括加拿大、中國、歐洲等國家的法院都曾判定，菸草公司知悉走私菸的去向，因為雙方合作，才能違法銷售走私菸，因此林清麗呼籲，政府也應一併調查菸草公司與走私菸商的問題。

談到國安局走私海量菸品的銷售管道，林清麗表示，特定集團利用固定的銷售點，像是夜店、酒吧、 快炒店等管道，且菸品保存期限為18個月，有充分時間銷售。

國人對日本菸有迷思

問到這次國安局官員走私的7種免稅菸品中有4種為日本菸，林清麗表示，台灣是日本菸品外銷量最高的國家，日本菸在台灣市佔率達4成，主因是國人對日菸有迷思，像是「來自日本生產線、味道純、正宗」等迷思。

不過她提到，日本近5、6年來陸續關閉9個菸廠中的5個菸廠，多數日本菸已轉為已轉由其他國家生產。林清麗表示，不管菸品的生產來自哪裡，所有菸品都含有250種以上的化學添加物，危害人體健康。

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