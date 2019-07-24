國安局私菸案 檢調清查吳宗憲經手案件

2019-07-24 16:11 中央社 台北24日電



國安局人員吳宗憲、張恒嘉涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，檢方昨天聲押獲准。檢調發現，吳、張涉走私菸品並非僅此一次，將全面清查他們過去執行任務時，是否有相關犯行。

調查局日前獲報，有國安局人員利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境。調查局新北市調處與海關19日組成聯合查緝小組，22日查獲高達196箱共9800條走私菸品。

新北市調處隨後報請台北地檢署指揮，約談吳宗憲、張恒嘉及押車官、貨車司機共10人。檢察官複訊後，認定吳、張涉嫌貪污治罪條例等罪，有勾串之虞聲押禁見獲准，諭令其餘8人新台幣20萬至50萬元不等金額交保。

檢調今天過濾卷證、筆錄，持續清查菸品訂購清冊、買受人名單，釐清訂購的過程、車輛調度方式、與地勤人員間的配合等案件細節，近日將陸續傳喚相關人士到案說明。

對於媒體報導吳宗憲已交出一份50人的團購名單，其中包括「貴婦團」成員。檢方以偵查不公開為由，不願說明。

另外，臉書社團「爆料公社」披露，一名在機場工作的民眾投訴，總統去年8月間出訪行程返台時，吳宗憲疑以同樣手法，走私3400條菸品。辦案人員表示，本案偵辦範圍並非此次出訪，將針對被告經手案件，擴大清查。