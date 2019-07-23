走私菸品案 林佳龍：證據到哪人事檢討到哪

2019-07-23 16:14 中央社 台北23日電



交通部長林佳龍。聯合報資料照片 分享 facebook 國安人員非法購買大量菸品案，交通部長林佳龍要求華航展開行政調查，他今天透露，初步掌握這是多年來陋習，並重申絕不護短、究責無上限，證據、責任到哪，人事檢討就到哪裡。

調查局獲報，有國安局人員將利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境。調查局與海關組成聯合查緝小組，昨天中午在總統專機落地前，發現有5輛接機貨車陸續裝載走私菸品，並跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪。

聯合查緝小組昨天下午1時25分於國賓通道攔截相關車輛5部，並直接押至台北關私貨倉庫。財政部關務署表示，國安局人員總計走私高達196箱共9800條菸品。

林佳龍今天出席「2019 Light up Taiwan 極點慢旅記者會」會前受訪時透露，昨天已要求華航全面展開行政調查，並配合檢調單位偵辦，務必釐清疏失及責任。

林佳龍強調，已要求華航針對歷年狀況加以釐清，並對外說明，他說：「對於此案，我絕不護短，華航所涉及的疏失及責任，究責無上限。」

除了這次事件外，林佳龍表示，「資料到哪裡，就查到哪裡」，絕對不能只針對一次可能涉及的違法行為進行調查，必須全面、無上限地進行調查、釐清疏失及責任，「證據到哪裡、責任到哪裡，涉及到的人事檢討就到哪裡」。

林佳龍透露，初步掌握這是多年來的陋習，但走私是很嚴重的違法行為，過去可以，不代表現在可以縱容，要瞭解華航在這裡面到底扮演什麼樣配合角色。

林佳龍認為，華航作為一家上市公司，必須加強內部治理，避免內控失靈，除了國安單位目前已經負起一些責任外，交通部所監督的華航部分，也同步展開調查及釐清責任。