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國安局官員走私菸品 華航參一腳？傳牽動高層人事

國安局人員涉走私菸品 2嫌涉重罪遭聲押

2019-07-23 10:57中央社 台北23日電

調查局新北市調查處昨夜將涉嫌走私香菸的國安局官員移送檢方偵訊。記者陳俊智／攝影
調查局新北市調查處昨夜將涉嫌走私香菸的國安局官員移送檢方偵訊。記者陳俊智／攝影
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台北地檢署偵辦國安局官員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品案，認為吳姓、張姓國安局人員涉犯貪污治罪條例重罪，且有勾串共犯或證人之虞，今天向台北地方法院聲請羈押禁見。

調查局新北市調處昨天約談吳姓國安局人員等10人到案說明，並移送北檢複訊。北檢派出3名檢察官開庭訊問，今天上午聲押吳姓、張姓國安局人員，其餘8名被告交保候傳。

北檢表示，聲押罪名是貪污治罪條例以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品罪，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

北檢認為，吳姓、張姓國安局人員說詞互有出入，且全案是否仍有共犯尚待釐清，以吳、張涉犯貪污重罪且有勾串共犯或證人之虞，向北院聲請羈押禁見。

至於吳姓、張姓國安局人員軍階、職務為何，北檢表示，依偵查不公開作業辦法規定，無法說明。

不願具名的檢察官則說，本案嫌犯企圖利用公務車運輸香菸，因此有觸犯以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品的嫌疑，實務上，以此罪名偵辦的案件相當罕見。

全案起於調查局獲報，有國安局人員將利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境。

調查局與海關組成聯合查緝小組，昨天中午在總統專機落地前，發現有5輛接機貨車陸續裝載走私菸品，並跟隨總統車隊由國賓通道離開機坪。

聯合查緝小組昨天下午1時25分於國賓通道攔截相關車輛5部，直接押至台北關私貨倉庫。財政部關務署表示，國安局人員總計走私高達196箱共9800條菸品。

新北市調查處昨晚向北檢報請指揮，全案將朝貪污治罪條例、違反菸酒管理法等罪嫌偵辦。

蔡英文國安局貪污走私專機海關檢察官
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