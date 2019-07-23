爆料挨批「收割」 黃國昌曝查緝走私內幕反嗆「一群俗辣」

2019-07-23 10:19 聯合新聞網 綜合報導



時代力量立委黃國昌爆料，國安局官員透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品，還打算利用國賓特殊通關禮遇夾帶入境。記者林伯東／攝影 分享 facebook

蔡英文總統昨(22)日結束12天出訪行程，時代力量立委黃國昌同日在臉書上爆料，指出國安局官員利用總統出訪，藉機透過國賓通關禮遇走私牟利。不料事後被批評，等到涉案人士後遭逮後才公布消息，這番動作根本就是在「收割」。黃國昌對此感到憤怒，公開詳細的檢舉過程，同時回嗆「有一群俗辣」、「這些側翼真的病入膏肓 」。

黃國昌在臉書揭露，有華航高層官員在7月8日協助國安局官員吳宗憲，於免稅品系統後台購買免稅菸品，一共5筆訂單合計9200條菸。指出訂購單上載明「Return Flight」表示班機回程才領取，而這9200條菸一直存放在華航的保稅倉內。就在7月22日總統結束出訪行程，專機抵達桃園機場前一刻，行李櫃被搬離保稅倉，準備利用禮遇通關夾帶入境。就在此時，調查局與海關執行，在機場逮捕吳宗憲，於國賓通道攔截車輛。

桃園市議員王浩宇曾在臉書上指出，蔡政府在10天之前就已經掌握相關資訊，決定嚴辦此事件，等著回國一次將此走私集團一網打盡，解決長期以來的走私陋習。王浩宇表示「就在關務署、調查局合作要一網打盡之前呢…」，成果就被鐮刀收割走了，暗指黃國昌的爆料等同撿現成的收割行為。此篇發文目前在臉書已經看不到，卻早已被網友擷圖存證。

王浩宇發文質疑，有人趁機「收割」此次走私菸品事件。 圖擷自 王浩宇臉書 分享 facebook

黃國昌事後得知被冠上收割一說，痛批「側翼網軍又在帶風向，真的令人難過」，在臉書上公開整個查證過程。黃國昌指出，在11日接獲檢舉，12日就把證據提供給值得信任的幹員。持續了整個星期的佈線、場勘，「一群辛苦的幹員當天曬了一天大太陽，等到確定貨當天不會出來」。等到貨物一移動，群組收到消息便準備行動，特別強調「為了不妨礙調查員人贓俱獲，我一直等到他們執行收網之後，才公開此事」，沒想到卻還是引來罵聲。

黃國昌對此飆罵根本是一群俗辣，「竟然說我等調查局抓完人才貼文是在收割」，感嘆這些側翼網軍已經病入膏肓，無藥可救。