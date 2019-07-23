總統專機驚爆特勤夾帶9800條私菸 府怒鍘國安局長

總統府侍衛長張捷調職處分

蔡英文總統昨天下午結束出訪行程返台，隨團國安局少校侍衛官吳宗憲竟涉嫌透過通關禮遇走私近萬條菸品，金額高達六百四十五萬。蔡總統得知大怒，嚴令國安局徹查，總統府昨晚宣布，國安局長彭勝竹請辭獲准，總統府侍衛長張捷調職處分，吳宗憲則調離現職接受調查。

蔡總統大怒：出訪成果被忽略

蔡英文總統（左三）昨天結束十二天出訪返台，在機場發表談話。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

蔡總統昨晚在臉書發表三點聲明強調，免稅菸品是於國內採購發貨，「與總統出訪行程無關」，已被查扣；她已下令國安局嚴加徹查，後續將配合司法單位偵辦，她已同意彭勝竹請辭、張捷調離現職。

蔡總統強調，此案的行為不僅有違政府官箴，造成社會觀感不佳，更讓出訪的成果被忽略，對第一線為外交打拚的同仁來說也不公平，「我們一定要深刻檢討，杜絕弊端」。

蔡總統昨返台結束長達十二天的出訪，竟爆發國安局官員隨團走私菸品，財政部關務署證實，走私箱數達一百九十六箱，共九千八百條菸品。

此案是由時代力量立委黃國昌舉報，指國安局派駐總統官邸（代號「永和」）警衛室的吳宗憲七月八日涉嫌透過華航高層，在免稅商品系統後台預訂巨額免稅菸品，計畫透過國賓特殊通關禮遇夾帶入境；黃國昌七月十二日至調查站舉發，要求布線調查。

黃國昌質疑，這樣購買大量菸品手法熟練，國安局恐怕不是第一次，不要把「偵查不公開」當遮羞布，應該對社會解釋清楚此案是否為吳宗憲一人所為？中間是否有國安局或總統府人員訂購？參與的人都應當負責。

國安局長彭勝竹（右）昨午在桃機迎接蔡總統時，與桃園市長鄭文燦交談，未料國安人員當時正涉嫌走私菸品。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

華航誰核准？關務署是否確查

黃國昌說，一個沒有菸酒商執照的人訂九千多條香菸，華航內部是由誰核准、授權？華航董事長謝世謙應出面說清楚；他也點名財政部關務署，大批香菸混在國賓禮遇的行李當中，關務署是裝作沒看到？還是根本沒有執行職務、確實檢查？出訪團另兩人也有違法夾帶商品入境情事，但尚未查出身分。

黃國昌還將矛頭指向負責督導的國安會秘書長李大維，府昨晚表示，總統已責令相關單位徹底調查，並積極配合司法單位。

彭勝竹、張捷去職，國安局長由副局長柯承亨代理，侍衛長由副侍衛長柳惠千代理。國安局表示，後續將秉持依法行政、毋枉毋縱原則，全力配合偵辦。