彭勝竹國會多責難 張捷在府親力親為

2019-07-23 00:26 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 程嘉文



國安局長彭勝竹（中）出身戰鬥機飛官，曾任駐美武官。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 二○一六年政黨輪替，國安局長楊國強暫時獲得留任，同年十月，蔡政府由「退隱江湖」多年的彭勝竹接任局長，頗令人意外。當時政壇傳出，推薦他的「貴人」，是國安會副秘書長陳俊麟。

彭勝竹出身戰鬥機飛官，曾經擔任駐美武官。陳水扁總統先拔擢他擔任侍衛長，此後擔任過空軍參謀長、軍情局長、副參謀總長執行官、空軍司令等職務，二○○九年退伍。不管就軍旅生涯的經歷，以及在扁朝深獲重用的背景，都算得上一時之選。

儘管如此，彭的表現卻不如人意，上任一年多，就出現認為他不適任的耳語。除多次發生內部管理問題，朝野立委不分公開或私下，都對他缺乏好評。包括國安局對中共十九大的分析被質疑缺乏專業度，以及立委拿著中共情治首長的照片要彭辨認，結果當場「被當」。

今年五月十三日，立院外交國防委員會審查「國家情報工作法」與「特勤條例」修正草案，彭勝竹卻請假不去備詢，民進黨籍的主席蔡適應直接宣布：「我們等國安局局長來再開會！」並對副局長柯承亨說，自己擔任召委以來，彭勝竹一次都沒來委員會，「都去跑攤就好了，委員會不重要！」國民黨立委江啟臣也附和開罵：「現在很大牌了嘛！這會期你看來了幾次？」

至於總統府侍衛長張捷，出身陸軍裝甲兵。由於在他之前，裝甲兵出身的軍官，已經連續多屆沒有中、上將，因此軍中傳言，他被認為是裝甲兵系統的「傳人」，深獲司令邱國正（現任退輔會主委）的器重。

張捷的治軍作風也類似老長官邱國正，對部屬要求嚴格，同時強調親力親為。他先前擔任陸軍官校校長期間，就以親自帶官兵與學生，到校外協助打掃著稱。如此作風評價兩極，有人認為他沒官架子、能與部屬同甘共苦，也有人批評他身為將領，該花更多腦力思考大局，而非把自己當成低階軍官或士官長。