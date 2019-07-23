蔡總統返國：團結起來走向世界

2019-07-23 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳嘉寧 ／桃園機場報導



蔡英文總統結束12天出訪行程，返抵桃園機場，下機後接受獻花。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook 蔡英文總統率團前往加勒比海友邦展開「民主永續之旅」訪問行程，結束十二天行程後，昨天中午搭乘中華航空公司專機返抵桃園機場。蔡總統下機後在國賓門發表談話指出，台灣有能力幫助其他國家，但也需要其他國家在國際舞台上幫我們發聲，這就是踏實外交互惠互助。

蔡英文總統的專機降落後，中華航空公司董事長謝世謙率領主管在空橋門口迎接。桃園市長鄭文燦、國安局長彭勝竹等人則在國賓門口歡迎訪問團一行返國。

蔡英文總統發表談話表示，歷經十二天的時間，這一趟自由民主永續之旅終於順利完成，此行訪問了加勒比海的友邦，包括海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森以及聖露西亞，過境美國的紐約及丹佛。

蔡總統指出，透過實地走訪，深入了解友邦跟中華民國台灣的合作關係跟情誼，看到同樣是新興民主國家的友邦，他們跟台灣有類似的歷史經驗，就族群及民主發展的議題有很多經驗的交換。

蔡英文總統表示，這幾年來我們致力於向國際傳達一個訊息，也就是Taiwan can help的印象，我們負責任、肯貢獻的形象已經建立起來了，國際社會都相信台灣是國際社會的一個良善的力量。

蔡總統最後強調，走向世界是台灣人民共同的願望，她希望朝野政黨、全國人民，無論是台灣派，還是中華民國派，還是中華民國台灣派，大家都可以團結起來，一起為走向世界來努力。