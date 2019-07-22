蔡外交有突破？ 學者：未見聯邦官員

2019-07-22 06:13 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



總統蔡英文結束為期12天的外交行，她強調，「此次美國政府確實給予很多的空間跟時間。」民進黨立委郭正亮肯定說，這次過境美國的行程不但提前揭露、公開採訪，也讓總統與台灣僑民在美國自然互動，屬於國是訪問的層次。不過政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生指出，此行沒見到聯邦政府官員，在政治上無實質突破。

蔡：美給足空間時間

蔡英文21日過境美國丹佛的最後一晚，打破慣例公開與隨團記者進行媒體茶敘，蔡英文強調：「這次出訪在過境安排上，美國政府確實給予比較多空間跟時間，讓我們可以更深入而且更實質的進行交流，也可以和美國很多不同部門及層面的人，能夠有互動跟交換意見的機會。」

談到參觀聯邦級科學機構—美國國家大氣中心及地球觀測實驗室，蔡英文表示，兩個研究單位在福衛七號衛星等計畫，都與台灣有密切合合作可持續深化，提升對天然災害的觀測跟掌握能力。她還說，氣候變遷是各國挑戰，台灣也要加強氣象觀測、預告、防治天然災害，尤其是颱風研究。

外交創新作法

郭正亮在媒體上表示，總統這次過境美國的規格形同準正式訪問，給台灣國家元首正常的尊嚴，以前過境美國，記者都是臨時才知道總統行程，這次不但提前揭露，讓記者公開採訪，也讓總統與台灣僑民在美國自然互動，屬於國是訪問的層次，美方照顧到很多細節，讓蔡總統賓至如歸。

嚴震生也說，蔡此行和以往有三大不同的行程和作法，像是首次過境美國心臟地帶—丹佛、首次在駐紐約經貿文化辦公室有公開活動，以及首次過境科羅拉多州市，他認為這些都是比較出格的做法，讓我國元首出訪有更多元的選擇。

未見聯邦層級人士

「但前總統陳水扁及馬英九過境紐約都曾見市長，蔡卻沒有。」嚴震生指出，此行還缺少與聯邦政府層級的人員會面，政治上的實質意義不大，且蔡總統過境的克羅拉多州與紐約兩城市都有美國總統候選人，但都沒能安排見面，實屬可惜。

政治大學名譽教授丁樹範也在媒體上表示，蔡總統參訪美國國家大氣中心及地球觀測實驗室，兩者都屬於功能性單位，政治敏感度低，顯示台美關係雖然不錯，但美方還是謹慎安排行程。

至於蔡總統首次踏上克國尼維斯島，嚴震生認為，聖克里斯多福及尼維斯是我國的邦交國，本來就該去。針對海地的行程，嚴震生認為，待的天數很短卻撒那麼多錢，不如多待幾天，否則名義上出訪邦交國，實際上則是利用邦交國來過境美國，邦交國會不知道嗎？

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