蔡英文訪聖露西亞 出席醫院整建典禮

2019-07-18 19:21 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



總統蔡英文於17日上午（當地時間）與露國總理查士納（左）出席聖茱德醫院整建工程動工典禮，雙方一同執鏟動土並握手致意。（photo by總統府官網） 分享 facebook 助醫院浴火重生！總統蔡英文於17日（當地時間）上午離開聖文森，即抵達聖露西亞，前往露國向我國借貸10億，並由我國企業執行重建的聖茱德醫院，主持動工典禮，蔡總統致詞說，這座醫院不僅提升就醫品質，更落實聯合國永續發展目標(SDGs)。

向我貸款＋我國執行

聖露西亞總理查士納表示，聖茱德醫院原是露國南部主要綜合醫院，十年前遭火災焚毀，特別感謝台灣支持，為重建醫院提供協助。2009年查士納上任後，向我國的「中國輸出入銀行」申請商業貸款，並計劃委請我國的海外工程公司(OECC)推動相關工程。

蔡總統表示，重建此醫院，是查士納競選總理時的承諾，而這項工程，我方將借貸十億台幣給露國，不過條件是「得由我國廠商執行工程。」她補充，海地約45億元的電網工程，也是同樣的外交合作模式。

強調醫療軟實力

「自2007年兩國恢復邦交以來，聖露西亞一直是台灣在加勒比海地區的堅實夥伴。」蔡總統致詞時表示， 台、露兩國政府通力合作，加上私部門協力，終於讓露國人民的夢想實現。她也提到，整建工程不僅可大幅提升露國南部的就醫品質，更落實了聯合國永續發展目標(SDGs)有關「確保健康及促進各年齡層福祉」的目標。

「台灣醫療衛生的軟實力在國際上有目共睹！」蔡總統表示，她經常到友邦的醫院參訪，台灣的醫療協助團經常獲得好評。她強調，透過和友邦交流互助，真正幫助到需要幫助的人，就是「踏實外交、互惠互助」精神最重要的實踐。

出席動工典禮人員尚包括露國內閣閣員、我國家安全會議秘書長李大維、外交部長吳釗燮、經濟部次長王美花、我駐露國大使沈正宗及立委管碧玲、趙天麟、羅致政等人。

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