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Dcard發文想毛小孩 蔡總統手錶露餡網友揭穿身分

2019-07-17 17:01聯合新聞網 綜合報導

總統蔡英文再次在Dcard上發文，分享在克國參觀布林史東堡壘國家公園的行程，並發...
總統蔡英文再次在Dcard上發文，分享在克國參觀布林史東堡壘國家公園的行程，並發問與網友互動。圖擷自Dcard
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總統蔡英文目前正出訪友邦進行「自由民主永續之旅」，日前更透過Dcard向網友分享自己在紐約的行程，令許多網友相當驚喜。如今總統又在Dcard上發文，表示出訪之餘想念家中的毛小孩，其中一張摸貓的照片，因手錶入鏡而被網友認出身分，再次掀起一波話題。

Dcard寵物版16日出現一篇文，詢問網友「出差會想自己家裡的毛小孩嗎？」發文內容表示，這次出差多日，目前正參訪世界文化遺產布林史東堡壘國家公園。離開前在當地禮品店看到與家中貓咪長相相似的貓，直說：「這幾天出差，她不在身邊，真的有點不太習慣。」

照片中，發文者伸手摸貓，手上黑色細錶帶與總統平時戴的錶是同一款，被眼尖的網友認出，發文者正是蔡英文總統。紛紛在下方留言說：「同學，你別裝囉！」、「這不就是蔡英文ㄇ，敲碗想想跟阿財的照片。」還有人貼出行政院副院長陳其邁的照片問說：「這位女同學，你是不是有一位從高雄北漂上來的同事也養了一隻貓。」

總統日前到Dcard公司參訪時創辦帳號，並在這次出訪時，分享過去在紐約讀書的生活。當時被網友發現發文者就讀的是「倫敦政經學院法律系」，且行程也與新聞報導中總統在紐約的行程相同，因而認出發文者就是蔡英文而引起熱議，如今總統的「想毛小孩」發文，再次引來一群網友留言朝聖。

總統摸貓照露出手上配戴的黑色手錶，意外讓身分曝光。圖擷自Dcard
總統摸貓照露出手上配戴的黑色手錶，意外讓身分曝光。圖擷自Dcard
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蔡英文Dcard
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