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讓偏鄉兒有選擇

蔡英文喊團結「用民主決定未來」

2019-07-16 00:08聯合報 記者林敬殷／聖克里斯多福及尼維斯十五日電

總統蔡英文（前）訪問聖克里斯多福及尼維斯第二天行程，對於高雄市長韓國瑜在國民黨黨...
總統蔡英文（前）訪問聖克里斯多福及尼維斯第二天行程，對於高雄市長韓國瑜在國民黨黨內初選出線，她表達祝賀之意。 （中央社）
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高雄市長韓國瑜確定代表國民黨參選明年總統選戰，正出訪友邦的蔡英文總統昨天發表看法，她恭喜韓國瑜在初選勝出，但也強調「不論對手是誰，二○二○選舉，一定全力以赴，爭取最後的勝利。」

蔡總統說，現在正值出訪，這幾天大家也都看到國際間對台灣的支持；捍衛主權，讓台灣走出去，讓世界看得到台灣，這就是總統的工作。看看現在的香港，就知道，二○二○選戰是攸關台灣能不能守衛自己的民主生活方式，大家要團結起來，打贏這場選戰，讓世世代代的台灣人都可以用民主的方式決定自己的未來。

前總統馬英九批評蔡總統封殺公投是「蔡殺頭」，更認為蔡總統自封民主捍衛者「很惡心」。

蔡總統昨反嗆，「當年他（馬）說一個總統應該要做的事情，他都沒做」，現在的總統一件件來解決，「怎麼會有他現在這樣的評價」，這個也是令人費解。

蔡總統說，馬前總統有一個長久以來的紀錄，是對公投或總統直選，都採非常保守態度，在主政時，很多公投進行都因此受到阻礙無法進行。

蔡總統說，她現在做的很多事情，也是當年馬前總統說應該要做的，馬說要黨產歸零，但做完總統後也沒歸零，說要做轉型正義也沒做徹底、歷史真相也沒有釐清，馬還說要做年金改革，也沒做，現在的總統一件件來解決。

蔡英文韓國瑜年金改革轉型正義馬英九2020選舉
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