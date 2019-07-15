克國拚外交 蔡英文：選舉問題回國再說

2019-07-15 20:10 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



總統蔡英文於當地時間14日上午，出席我國與克國共同推動的尼維斯島海岸景觀公園動土典禮。（photo by蔡英文臉書） 分享 facebook

總統蔡英文於當地時間13日晚間10點，抵達聖克里斯多福及尼維斯後，由克國總理哈里斯以軍禮迎接，第2天一早即踏上尼維斯島出席景觀公園動土典禮，並與克國簽訂「技職教育暨職業訓練合作協定」。至於韓國瑜出線國民黨總統初選，蔡英文回應，選舉問題回國內再說。

我國首登尼島總統

聖克里斯多福及尼維斯是由聖啟坎及尼維斯兩島組成。蔡英文於當地時間14日上午出席由我國與克國共同推動的尼維斯島海岸景觀公園動土典禮，成為第一個踏上尼維斯島的我國總統。蔡英文說：「這項合作計畫兼顧環境友善、在地參與跟永續設計理念，可以說完全符合聯合國的永續發展目標。」

蔡總統於致詞時介紹，景觀公園的設計裡有個小巧思，就是把兩國小朋友彩繪的圖像，製作成馬賽克壁磚嵌置於公園內，嶄新的公園落成後將成為兩國深厚友誼的見證。

除了協助克國觀光產業永續發展，在教育方面兩國簽署「技職教育暨職業訓練合作協定」，蔡英文表示：「海洋國家的發展需要優秀人才來支撐，台灣很樂意分享我們在技職教育的經驗。」

中共例行性軍演

被問到韓國瑜出線國民黨總統候選人，蔡英文回應，我們現在正在克國做外交工作，希望台灣外交能夠更深入、和友邦有更多層面的合作，「國內的問題，我們國內再說吧！」

提到中共發布將在東南沿海軍演消息，外界解讀為向台、美警告意味濃厚。蔡總統指出，這是例行性的軍事演習，「也變成我每次出訪時的例行性軍事演習。」她強調，國軍全程掌握中，請國人放心。

至於美國國務院選在蔡總統過境美國前夕，批准價值約22.2億美元的對台軍售案，是否有特殊意涵？蔡英文表示，她不覺得這時間是刻意和出訪連結，而是美國審查程序剛好到一個段落，可以對外宣布。

蔡總統將於克國停留4天3夜，預計台北時間16日晚間離開克國，前往「自由民主永續之旅」第三站聖文森國訪問。

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