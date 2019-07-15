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蔡總統致電裴洛西「謝美通過友台法案」

2019-07-15 00:32聯合報 記者林敬殷／聖克里斯多福及尼維斯十四日電

總統蔡英文（前左二）當地時間十三日抵達友邦聖克里斯多福及尼維斯，總理哈里斯（前左...
總統蔡英文（前左二）當地時間十三日抵達友邦聖克里斯多福及尼維斯，總理哈里斯（前左三）送蔡總統上車前往飯店。 （中央社）
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蔡英文總統美東時間十三日中午結束過境美國紐約行程，展開加勒比海友邦訪問行程，國安會副秘書長蔡明彥證實，蔡總統在過境期間，曾致電美國眾議院議長裴洛西，對於美國國會近期通過很多友台法案，蔡總統感謝裴洛西大力支持台灣。

蔡明彥說，蔡總統過境紐約期間，先後與美國在台協會主席莫健、美國前副國務卿阿米塔吉會面，蔡總統也與裴洛西電話會談，也與美國參眾議員進行雙邊會談。

對於蔡總統是否曾與美國川普政府包括助理部長層級官員會面，蔡明彥說，應是誤傳。

蔡明彥表示，在這些閉門會談中，蔡總統提及三項重要訊息。一、總統感謝過境美國期間，美方提供相關協助與安排；二、過去三年多來，台美雙方共同努力下，台美關係處於極佳狀態，未來希望雙方更緊密、實質的合作，共同打造台美永續夥伴關係；三，蔡總統也感謝美方對於台海安全的重視，以及在日前宣布M1A2戰車，協助台灣提升自我防禦能力。

蔡明彥說，蔡總統也向美方承諾，未來在印太地區，台灣會繼續扮演負責任的夥伴責任，共同和理念相近國家，捍衛區域民主價值與和平穩定。此外，蔡總統也和美方提到國防授權法案，通過的時間剛好在總統過境期間，蔡總統也藉著機會感謝美方支持。

蔡總統十三日抵達海地。從二月起，海地總統摩依士遭該國在野黨抵制，兩國合作的電網計畫在國會遭擱置，摩依士當面向蔡總統喊話說，海地強化電網計畫，象徵兩國投資潛在利益計畫，他要借助蔡來訪的機會，盼國會議員盡速通過此項計畫。蔡總統則說，這是雙邊指標性合作項目，創造三贏合作，台灣和海地也因此建立更緊密的夥伴關係。

在短暫停留海地不到五小時，蔡總統飛抵聖克里斯多福及尼維斯，將見證兩國簽署技職教育訓練合作協定，並且接受總理哈里斯晚宴款待。

蔡英文2020選舉國安會裴洛西莫健美國在台協會國防授權法案台美關係

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