親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍營初選白熱化
總統大選觀測站
蔡總統出訪友邦
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

世大運中華隊第9金…曾俊欣演逆轉秀 網球男單奪金

觀察站／拚外交 著眼長期...時間會等蔡總統嗎？

2019-07-14 00:53聯合報 本報記者林敬殷

蔡總統這次出訪過境紐約，更多心力著眼於不顯眼處，外界評價見仁見智。 特派記者張加...
蔡總統這次出訪過境紐約，更多心力著眼於不顯眼處，外界評價見仁見智。 特派記者張加／攝影
分享

比起前總統馬英九在第二任過境美國紐約，蔡總統這次出訪「早一步」；而比起前總統陳水扁當年到紐約的旋風秀，蔡總統也少了「秀味」。她將更多心力著眼於不顯眼處，至於外界評價，見仁見智。

不少綠營支持者期盼蔡總統前進華府，甚至赴美國國會演說，現實上根本不可行，這無關乎台美關係好或不好。因為，即使美方「開綠燈」讓蔡總統到華府，承受得起「後座力」嗎？為了去一趟華府，而把台灣推至瀕臨戰爭的邊緣，別說蔡的個性不可能，也不是高招，而是毀滅自我的炸彈。

那麼，過境美國意義是什麼？蔡總統選擇的方式有兩個，一是交朋友，一是深化實質關係，前者是結交更多友台人士，後者則是與美方建立綿密不可分割的關係。因此，蔡總統委託桃園市長鄭文燦，繞過美中貿易戰，把台灣企業找到美國去，蔡英文雖然沒有如陳水扁到華爾街敲鐘，但她跟納斯達克主席比鄰而坐，著眼於長期投資，而不是當沖。

只是，蔡總統的做法或許務實，但時間會等她嗎？

蔡總統此行臉上有更多自信，但如果投資要能兌現，必須先挺過明年總統大選。過去三年「做苦工」未必討喜，外交工作亦是如此。

更嚴峻的是，北京的策略是以拖待變，蔡總統深耕經營需要時間來驗證，然而，時間的變數只會多不會減少，北京不怕等，這才是蔡總統需要思考的課題。

蔡英文2020選舉鄭文燦陳水扁馬英九台美關係
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

蔡總統：強化國防 不需要鄰居說三道四

2019-07-13 23:54

蔡英文結束紐約過境 上百僑胞吶喊「當選」歡送

2019-07-13 23:57

YouTuber開箱總統專機 曝光空軍一號內裝

2019-07-13 22:18

蔡總統過境美國 中國反應側重批評華府

2019-07-13 15:19

陸揚言制裁美軍售 蔡總統：不需鄰居說三道四

2019-07-13 13:46

遭陸僑抗議 蔡英文：我不會被打倒

2019-07-13 13:05

出席僑宴 總統感謝美國會對台支持

2019-07-13 13:05

U觀點／蔡英文玩家外交 還兼加工進口內銷換選票

2019-07-13 13:04

蔡英文紐約僑宴 批威權政體威脅民主

2019-07-13 10:16

回應哥大抗議者 蔡英文總統：我不會被打倒

2019-07-13 09:42

鄭文燦：台美不只是戰略夥伴 也是科技產業的夥伴

2019-07-13 09:25

場外陸僑民抗議 蔡英文：希望他們享受民主社會氛圍

2019-07-13 09:07

蔡英文：強化台灣國防 不需要鄰居說三道四

2019-07-13 08:29

蔡英文總統哥大座談 民主與經濟成長「密不可分」

2019-07-13 08:28

蔡英文總統訪哥大 台人自製標語T恤嗆中國社團

2019-07-13 08:15

蔡英文總統：台灣經商環境自由 與美國緊密連結

2019-07-13 07:49

蔡英文總統哥大談台灣民主挑戰 有信心贏得明年大選

2019-07-13 07:47

蔡英文總統美國哥倫比亞大學演說全文

2019-07-13 07:41

蔡總統首在紐約駐處公開活動 盼友邦續挺台灣

2019-07-13 00:03

蔡總統紐約下榻飯店前 兩派人馬衝突

2019-07-12 23:56

蔡英文出席台美企業高峰會 尋求台美合作機會

2019-07-12 23:47
看更多

熱門文章

韓國瑜若贏了初選後 他指這個問題至今無人能解

2019-07-13 12:43

謝長廷：市政不進反退定病不輕 孫大千：話是送陳菊?

2019-07-13 09:01

脫黨「絕對不利」徐巧芯：郭台銘團隊出了戰略上錯誤

2019-07-13 09:32

震撼彈！太陽花領袖林飛帆 15日接任民進黨副秘書長

2019-07-13 18:22

林飛帆出任民進黨副秘書長 綠委：漂亮的好棋

2019-07-13 21:02

中國施壓！斐濟代表處中華民國不見了 外交部強烈譴責

2019-07-13 17:25

初選後脫黨參選？ 郭台銘鬆口：下周一決定

2019-07-13 17:29

已見過英菊 林飛帆將任民進黨副秘書長

2019-07-13 18:55

郭台銘批賣水果8成靠大陸 政院認了：銷哪國都樂見

2019-07-13 21:24

斐濟代表處被迫更名 蔡英文在美嘆了一口氣

2019-07-13 21:53

美眾院通過NDAA 支持對台軍售

2019-07-13 03:47

郭柯配有譜? 柯文哲：星期一再來煩惱

2019-07-13 10:22

「就算大哥拜託你」埋脫黨伏筆？王鴻薇：郭董快消毒吧

2019-07-13 11:09

戮破牛皮！郭台銘：蘇貞昌賣水果有成 八成靠大陸訂單

2019-07-13 18:06

評兩黨初選結果 柯文哲：跟實際民意有落差

2019-07-13 17:36

韓國瑜瓶蓋挑戰 用「自由」踢成功並點名許淑華接招

2019-07-13 15:38

影／不止反紅媒也反綠媒 柯文哲嗆彭文正：出來道歉！

2019-07-13 17:54

高雄市民罷免市長 陳其邁：現在勸韓也勸不回來了，可惜

2019-07-13 21:44

三腳督或四強鼎立 2020新戰國時代

2019-07-13 12:29

有錢人緊張富人稅 郭台銘澄清：只查千名富人不擾民

2019-07-13 15:40

國民黨總統現分裂危機 馬英九：初選後協助整合

2019-07-13 13:57

國民黨總統初選民調後有分裂隱憂

2019-07-13 14:35

立委林岱樺父親林三郎 今因病過世

2019-07-13 18:27

YouTuber開箱總統專機 曝光空軍一號內裝

2019-07-13 22:18

影／不去黨民調公布 朱立倫酸：講都給國家養我就贏了!

2019-07-13 13:50

接民進黨副祕書長？林飛帆今晚露臉時力募款餐會不受訪

2019-07-13 19:36

台灣還沒條件當奶媽大政府 朱立倫：不要動不動國家養

2019-07-13 11:30

蔡英文總統美國哥倫比亞大學演說全文

2019-07-13 07:41

回應哥大抗議者 蔡英文總統：我不會被打倒

2019-07-13 09:42

柯文哲談新潮流系稱不用全貼標籤 鄭文燦冷回

2019-07-13 08:51

蔡英文總統訪哥大 台人自製標語T恤嗆中國社團

2019-07-13 08:15

蔡英文：強化台灣國防 不需要鄰居說三道四

2019-07-13 08:29

脫黨參選？郭台銘埋下藍分裂未爆彈

2019-07-13 13:52

場外陸僑民抗議 蔡英文：希望他們享受民主社會氛圍

2019-07-13 09:07

蔡英文總統哥大談台灣民主挑戰 有信心贏得明年大選

2019-07-13 07:47

郭台銘參加青溪總會餐敘 再嗆蔡英文心裡沒有中華民國

2019-07-13 20:50

三腳督或四強鼎立？藍黨務人士：韓蔡郭對決最不樂見

2019-07-13 13:50

美售台F-16V有進展？美議員稱可能加速進程

2019-07-13 12:18

影／王金平：國民黨初選民調出爐前 不回應假設性問題

2019-07-13 14:54

蔡英文紐約僑宴 批威權政體威脅民主

2019-07-13 10:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top