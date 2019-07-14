觀察站／拚外交 著眼長期...時間會等蔡總統嗎？

2019-07-14 00:53 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林敬殷



蔡總統這次出訪過境紐約，更多心力著眼於不顯眼處，外界評價見仁見智。 特派記者張加／攝影 分享 facebook

比起前總統馬英九在第二任過境美國紐約，蔡總統這次出訪「早一步」；而比起前總統陳水扁當年到紐約的旋風秀，蔡總統也少了「秀味」。她將更多心力著眼於不顯眼處，至於外界評價，見仁見智。

不少綠營支持者期盼蔡總統前進華府，甚至赴美國國會演說，現實上根本不可行，這無關乎台美關係好或不好。因為，即使美方「開綠燈」讓蔡總統到華府，承受得起「後座力」嗎？為了去一趟華府，而把台灣推至瀕臨戰爭的邊緣，別說蔡的個性不可能，也不是高招，而是毀滅自我的炸彈。

那麼，過境美國意義是什麼？蔡總統選擇的方式有兩個，一是交朋友，一是深化實質關係，前者是結交更多友台人士，後者則是與美方建立綿密不可分割的關係。因此，蔡總統委託桃園市長鄭文燦，繞過美中貿易戰，把台灣企業找到美國去，蔡英文雖然沒有如陳水扁到華爾街敲鐘，但她跟納斯達克主席比鄰而坐，著眼於長期投資，而不是當沖。

只是，蔡總統的做法或許務實，但時間會等她嗎？

蔡總統此行臉上有更多自信，但如果投資要能兌現，必須先挺過明年總統大選。過去三年「做苦工」未必討喜，外交工作亦是如此。

更嚴峻的是，北京的策略是以拖待變，蔡總統深耕經營需要時間來驗證，然而，時間的變數只會多不會減少，北京不怕等，這才是蔡總統需要思考的課題。