蔡總統：強化國防 不需要鄰居說三道四

蔡英文總統過境美國紐約，十二日在下榻飯店舉行僑宴。 記者張加／攝影 分享 facebook

中國大陸揚言對售台武器的美國企業實施制裁，蔡英文總統表示，我們過去這段時間努力強化台灣國防及守護台灣民主，希望能對區域的和平穩定做出貢獻，這些「不需要我們的鄰居這樣說三道四」。對中國僑民的抗議，蔡英文也透過臉書表示，我不會被打倒，就像台灣的民主和自由，可能被挑戰，不會被打倒。」

蔡英文首度過境美國紐約，川普政府數位包括助理部長等層級的資深官員，也受邀親赴紐約拜會蔡英文。她在十二日晚間的僑宴指出，威權政體透過散播假訊息，威脅民主政體，台灣在這場戰爭前線，近年來更成為新的滲透與影響力戰術的試驗場；蔡政府已祭出包括司法起訴等打擊手段，識別與防堵試圖破壞台灣民主之人。

蔡英文在紐約過境第二天下午前往哥倫比亞大學，與哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）等學者及相關領域學生閉門對談，抵達哥大前，有百餘名中國僑民於場外拉起「不准蔡英文破壞中美關係」布條抗議，高喊「打倒蔡英文、蔡英文滾出美國」。

蔡英文總統（前中藍衣者）過境美國紐約最後一天行程，到中央公園與台灣留學生一起健走。 （中央社） 分享 facebook

蔡英文在閉門座談演講中說，香港的「一國兩制」經驗，向世界明白揭破了獨裁和民主無法共存的事實。台灣選擇言論自由、人權及法治的每一天，都讓我們與獨裁政權漸行漸遠，「台灣每天都站在民主的最前線，面對資訊時代的新威脅，台灣並不孤單」。

十二日晚間的僑宴，有上千人參與，蔡英文以中文、台語、英語致詞，講台語時她表示，二○一五年以總統候選人身分到紐約，現在是總統，也是總統候選人；蔡說完這句，台下鼓掌並以台語吶喊「當選」，蔡笑回，這麼早就在喊「當選」。

之後蔡英文改用英語向大家報告，她說，威權主義者透過新形式的媒體散播假訊息；蔡政府積極反擊，台灣本月完成了重大修法，以辨識並防止散播假訊息，並可起訴那些為其它勢力工作，試圖破壞台灣民主的人。

蔡英文說，台灣決心維護主權，也準備好分享經驗，為國際社會做出貢獻。

蔡英文停留紐約的最後一天，與紐約當地的台美青年及台灣留學生到紐約地標中央公園健走，隨後在AIT主席莫健陪同下，登船遊覽哈德遜河，離開前也再度與美方政要通電話，之後啟程飛往海地進行國是訪問。