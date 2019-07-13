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蔡總統首在紐約駐處公開活動 盼友邦續挺台灣

2019-07-13 00:03聯合報 記者林敬殷、華盛頓記者張加／紐約十二日電

蔡英文總統（前右五）過境紐約第一個行程，就是前往我駐紐約辦事處，與出席歡迎酒會的...
蔡英文總統（前右五）過境紐約第一個行程，就是前往我駐紐約辦事處，與出席歡迎酒會的十七個友邦駐聯合國常任代表會面。 （中央社）
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蔡英文總統「自由民主永續之旅」，抵達過境點美國紐約第一個行程，就是前往中華民國駐紐約台北文化經濟辦事處，出席我十七友邦駐聯合國常任代表歡迎酒會，這也是中華民國元首首度在駐處公開活動。蔡總統致詞時表示，無論是現在或未來，台灣都不會屈服恫嚇，所有困難都只會更加堅定我們邁向國際社會的決心。

此次是蔡總統任內首度過境紐約。受訪時被問及若尋求連任成功，是否會加速「法理台獨」？蔡總統說，「我們會持續尋求國際參與的機會，也會和邦交國強化的邦交，和其他理念相同國家，共同致力維持區域和平」。

蔡總統致詞說，台灣的兩千三百萬人民本就有權利參與國際事務，不應受任何政治前提干擾。她要代表「中華民國台灣」政府及人民，感謝我們的友邦，不斷在各種重要國際場域為我們發聲，「希望今年九月能再看到各位繼續在聯合國力挺我們」。

蔡總統說，友邦是台灣通往世界重要關鍵的通道，友邦努力擴大了台灣人民的音量，「使得全世界都聽見了我們的渴望」。

蔡總統在酒會前受訪。對於有美國學者建議駐處名稱的「台北」改為「台灣」，她未正面回應。對廿三家台灣網媒全文轉貼大陸國台辦旗下「中國台灣網」文章，遭質疑「紅色勢力滲透」，蔡總統表示，這個是中國對台灣的訊息戰的一部分，也是典型的利用代理人透過媒體製造假新聞跟散布假新聞，造成台灣社會的分立和衝突；對台灣民主來講，這是一個很大威脅。

她說，政府這段時間以來，就是在強化台灣的民主防護網，「我們也希望透過法律、政策，讓我們的社會有一個很好的防護機制」。

蔡總統過境紐約第二天行程重頭戲將是由美台商業協會與我國外貿協會聯合舉辦的台美企業高峰會，晚上將出席紐約當地主流人士與僑界晚宴，晚宴前的貴賓酒會，將有多位美方政界出席，據指出，包括美國眾議院外交委員會主席Eliot Engel及美國眾議院「國會台灣連線」共同主席Steve Chabot等人都將與會。

蔡總統在出席台美企業高峰會議前，將與美國前副國務卿阿米塔吉早餐會，下午還將與美國著名中國問題專家、哥倫比亞大學教授黎安友等學者舉行閉門對談。

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