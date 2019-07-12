親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
海岸線垃圾調查
藍營初選白熱化
總統大選觀測站
蔡總統出訪友邦
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

蘇丹政變中再傳政變陰謀？軍政府鎮壓軍官的混亂局面

日韓貿易戰」的爆氣時機？日本為何此刻突襲

蔡英文過境紐約 盼邦交國續挺台灣

2019-07-12 14:24世界日報 特派記者張加顏嘉瑩／紐約11日電

中華民國總統蔡英文11日過境美國，抵達紐約，上百名僑胞到場歡迎。 中央社
中華民國總統蔡英文11日過境美國，抵達紐約，上百名僑胞到場歡迎。 中央社
分享

中華民國總統蔡英文訪問加勒比海地區邦交國的「自由民主永續之旅」，美東時間11日抵達紐約過境，並在會晤邦交國駐聯合國常代時喊話，「邦交國是台灣通往世界重要關鍵的通道」，盼今年9月能再看到邦交國繼續在聯合國力挺台灣。

這是蔡英文在總統任內首度過境紐約，12日出席由美台商業協會（USTBC）與台灣外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峰會，下午到哥倫比亞大學參與閉門座談，傍晚出席主流與僑界人士舉辦的晚宴，並發表演講。

蔡英文在美東11日下午3時抵達紐約後甘迺迪機場後，美國在台協會(AIT)主席莫健（James Moriarty）與台駐美代表高碩泰、駐紐約經濟文化辦事處長徐儷文等人上專機迎接，美方循例派出數名特勤人員隨扈。

蔡英文不久抵達曼哈頓下榻的Grand Hyatt飯店，晚間出席在紐約經文處舉行的「邦交國駐聯合國常代酒會」，這是中華民國元首在紐約經文處首次公開活動，17個邦交國皆派員參加。

蔡英文於會前受訪，被問及23家台灣網媒全文轉貼大陸國台辦旗下的「中國台灣網」文章、攻擊政府一事；蔡英文指出，這個是中國大陸對台灣的訊息戰的一部分，也是典型的利用代理人透過媒體，製造假新聞跟散布假新聞，造成台灣社會的分立和衝突，對台灣民主是很大威脅。

蔡英文在會中以英文致辭表示，無論是現在或未來，台灣都不會屈服恫嚇；台灣面臨的挑戰，只會更加堅定台灣邁向國際社會的決心。

與會的貝里斯、宏都拉斯駐聯合國常任代表皆表示，將為台灣發聲，爭取參與今年國際民航組織（ICAO）大會。

對於蔡英文在紐約經文處出席公開活動，美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）說，他對此安排不感意外，因為蔡英文並未採取改變現狀的行動，北京卻一直積極剝奪台灣的邦交國，美方的安排提供便利性，以表明對蔡政府在外交領域方面的支持。

台僑社團11日在蔡英文下榻飯店外熱情接待蔡，但飯店外抗議聲不斷；由海外中國異議人士組成「中國民主黨全國委員會」等組織，大喊「支持蔡英文、支持台灣人擁有主權」，與到場反對台獨並要求蔡英文下台的「美東華人社團聯合總會」為主的紐約親中團體槓上，兩派皆來自中國的人馬互相叫陣，部分人還大打出手，最後一人遭到警方逮捕、一人送醫。

蔡英文在美東時間11日下午抵達紐約，許多台僑到蔡英文下榻飯店歡迎。世界日報記者張...
蔡英文在美東時間11日下午抵達紐約，許多台僑到蔡英文下榻飯店歡迎。世界日報記者張加／攝影
分享

蔡英文在Instagram發文「我正在自由民主永續之旅的路上」，並分享空軍出動四...
蔡英文在Instagram發文「我正在自由民主永續之旅的路上」，並分享空軍出動四架F-16戰機伴飛的照片。圖擷取自Instagram
分享

蔡英文2020選舉
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

友邦為台發聲 爭取參與ICAO大會

2019-07-12 14:15

過境美國 蔡英文喊話盼友邦續在聯國挺台

2019-07-12 13:54

貝里斯駐聯合國常代： 將聯名致函爭取台遊客入聯合國

2019-07-12 12:06

蔡英文紐約會友邦駐聯合國常代 喊話繼續力挺台灣

2019-07-12 12:04

下榻飯店前兩派人馬大打出手 蔡英文：希望理性表達

2019-07-12 10:18

紐約時報：蔡英文過境美國 恐引發中國強烈反對

2019-07-12 09:08

首訪紐處公開受訪 蔡總統：若現在戴國旗帽是不是很怪

2019-07-12 07:45

蔡英文抵紐約出席駐處活動：持續強化台美夥伴關係

2019-07-12 07:44

23家網媒貼國台辦文批政府 總統：這是台灣民主的很大威脅

2019-07-12 07:40

蔡總統過境紐約 場外大打出手1送醫1被捕

2019-07-12 06:16

蔡總統抵紐約過境 僑胞歡迎 場外抗議

2019-07-12 05:12

訪加勒比海4友邦 蔡總統：宣傳台灣是國際好品牌

2019-07-12 02:00

觀察站／總統過境紐約 行程突破但不花稍

2019-07-12 02:00

蔡英文訪美洲友邦 將過境美國

2019-07-11 14:09

出訪友邦 蔡總統低調過境美國4晚

2019-07-11 14:08

觀察站／蔡拚外交 意在「出口轉內銷」

2019-07-11 14:06

蔡英文啟程拚外交 讓更多人知道台灣是國際好品牌

2019-07-11 13:56

影／蔡英文總統啟程展開「自由民主永續之旅」訪問行程

2019-07-11 13:16

蔡英文啟程出訪 專機上交付民眾這項「任務」

2019-07-11 12:52

啟程出訪 蔡英文：將向世界傳達3個台灣主張

2019-07-11 12:33

總統蔡英文訪加勒比海友邦過境美國 發言部隊重兵出擊

2019-07-11 10:51
看更多

熱門文章

脫黨伏筆？郭台銘向韓國瑜最後喊話「就算大哥拜託你」

2019-07-11 23:41

李佳芬：我不是鋼鐵人 韓冰回來一禮拜就受不了

2019-07-11 20:29

蔡總統過境紐約 場外大打出手1送醫1被捕

2019-07-12 06:16

「罷韓煎餅」又有麻煩！議員：國稅局找上門了

2019-07-11 16:41

郭董喊大哥拜託你 韓國瑜：Big Surprise，民調後再說

2019-07-12 12:49

【即時短評】郭董大翻攪 球賽9局下半2出局後才開始

2019-07-12 12:06

大哥拜託你！ 曾被郭董延攬的女主播：他瘋了嗎

2019-07-12 13:32

「蔡英文快被黃國昌打死了」王浩宇：2020大選關鍵在時力

2019-07-12 09:39

影／綠黨民調韓國瑜完勝 朱立倫：不應該公布

2019-07-12 08:29

影╱李佳芬違建爭議 鄰居：韓自稱庶民農舍 卻如此奢華

2019-07-11 15:41

蔡政府推民主防護網 孫大千諷：民進黨「政權保護網」

2019-07-12 10:41

IDF戰機起落架故障 迫降台中國際機場

2019-07-11 18:22

大哥拜託你！ 謝寒冰：郭董對蔡英文、柯文哲也用這招？

2019-07-12 11:04

反韓黃光芹臉書PO與郭台銘合照 初選時刻引人聯想

2019-07-11 20:05

郭台銘若脫黨「四腳督」較有利？ 柯文哲：等發生再煩惱

2019-07-12 11:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top