蔡英文過境紐約 盼邦交國續挺台灣

中華民國總統蔡英文11日過境美國，抵達紐約，上百名僑胞到場歡迎。 中央社 分享 facebook

中華民國總統蔡英文訪問加勒比海地區邦交國的「自由民主永續之旅」，美東時間11日抵達紐約過境，並在會晤邦交國駐聯合國常代時喊話，「邦交國是台灣通往世界重要關鍵的通道」，盼今年9月能再看到邦交國繼續在聯合國力挺台灣。

這是蔡英文在總統任內首度過境紐約，12日出席由美台商業協會（USTBC）與台灣外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峰會，下午到哥倫比亞大學參與閉門座談，傍晚出席主流與僑界人士舉辦的晚宴，並發表演講。

蔡英文在美東11日下午3時抵達紐約後甘迺迪機場後，美國在台協會(AIT)主席莫健（James Moriarty）與台駐美代表高碩泰、駐紐約經濟文化辦事處長徐儷文等人上專機迎接，美方循例派出數名特勤人員隨扈。

蔡英文不久抵達曼哈頓下榻的Grand Hyatt飯店，晚間出席在紐約經文處舉行的「邦交國駐聯合國常代酒會」，這是中華民國元首在紐約經文處首次公開活動，17個邦交國皆派員參加。

蔡英文於會前受訪，被問及23家台灣網媒全文轉貼大陸國台辦旗下的「中國台灣網」文章、攻擊政府一事；蔡英文指出，這個是中國大陸對台灣的訊息戰的一部分，也是典型的利用代理人透過媒體，製造假新聞跟散布假新聞，造成台灣社會的分立和衝突，對台灣民主是很大威脅。

蔡英文在會中以英文致辭表示，無論是現在或未來，台灣都不會屈服恫嚇；台灣面臨的挑戰，只會更加堅定台灣邁向國際社會的決心。

與會的貝里斯、宏都拉斯駐聯合國常任代表皆表示，將為台灣發聲，爭取參與今年國際民航組織（ICAO）大會。

對於蔡英文在紐約經文處出席公開活動，美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）說，他對此安排不感意外，因為蔡英文並未採取改變現狀的行動，北京卻一直積極剝奪台灣的邦交國，美方的安排提供便利性，以表明對蔡政府在外交領域方面的支持。

台僑社團11日在蔡英文下榻飯店外熱情接待蔡，但飯店外抗議聲不斷；由海外中國異議人士組成「中國民主黨全國委員會」等組織，大喊「支持蔡英文、支持台灣人擁有主權」，與到場反對台獨並要求蔡英文下台的「美東華人社團聯合總會」為主的紐約親中團體槓上，兩派皆來自中國的人馬互相叫陣，部分人還大打出手，最後一人遭到警方逮捕、一人送醫。

蔡英文在美東時間11日下午抵達紐約，許多台僑到蔡英文下榻飯店歡迎。世界日報記者張加／攝影 分享 facebook